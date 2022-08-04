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Airbnb次季虧轉盈 收入升58%

【明報專訊】全球最大民宿平台Airbnb（美：ABNB）第二季收入按年升58%至21億美元，符合預期，集團轉虧為盈賺近4億美元，惟第三季暑假旺季預期訂單增長跟第二季相若，較市場預期為差，昨晚開市初段跌4.5%。此外，咖啡連鎖店星巴克（Starbucks）（美：SBUX）第三季業績勝預期，昨晚股價早段升1%。

Airbnb表示，儘管高通脹影響消費者出門旅遊意欲，第二季收入於期內仍因住宿天數和體驗預訂量創紀錄而大增。收入在夏季持續增長，部分受惠於價格上升，在上月美國國慶日（4日）假期一天內錄得最多收入；公司又稱，開始看到旅行模式（travel patterns）回復到全球疫情前季節性的迹象。

分析：對手回歸 料Airbnb增長放緩

Airbnb第二季純利3.79億美元，高於市場預期的2.95億美元，為2020年上市以來第二季首次錄得盈利。日均房價按年增長1%，較2019年同期增長的40%大幅放緩；期內總預訂量、住宿天數和體驗預訂量則按年增長25%以上。Airbnb自2008年成立以來，未曾公布過全年利潤表現。集團曾於5月表示，預計今年將首次公布。集團預計，截至9月底的3個月，收入將介乎27.8億美元至28.8億美元，高於市場預期的27.7億美元。有分析稱，隨着商務旅客需求回升，連鎖酒店及Expedia和Booking Holdings等競爭對手將回歸，預期Airbnb增長將放緩。

星巴克季度全球同店銷售增長3%

星巴克第三季淨收入82億美元，創季度新高，按年增長9%；經調整每股收益0.84美元，高於市場預期的0.77美元。集團曾於5月暫停今個財年的盈利指引，市場預計集團下個月將更新其財務目標。

截至7月3日止3個月，集團全球同店銷售增長3% ，其中美國業務增長9%，惟中國因疫情而大跌44%。集團稱，中國業務銷售開始改善，店舖已重新營業，顧客數目也回升。星巴克表示，集團已提高美國咖啡師工資，最少至每小時15美元或加薪3%，隨着工資增加，其空缺職位數量正在減少；又稱今個財年至今，僱用美國員工數目創紀錄，因此當地分店營業時間亦增加。

（綜合報道）

[國際金融]

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