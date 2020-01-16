經濟
國際金融

美7月服務業PMI勝預期 美股三大指數早段向好

【明報專訊】多名美國聯儲局官員過去兩天開腔，表明見到通脹數據明顯轉弱才「收手」，美國2年期及10年期國債孳息率分別重上3.15厘及2.8厘。美國昨晚公布7月服務業PMI指數47.3，勝預期；加上6月耐用品訂單按月增2%，勝預期的1.9%，美股早段向好，道指及標普500指數升0.6%及0.8%，納指更顯著上升1.4%。

立場偏鷹的聖路易斯聯儲銀行行長布拉德（James Bullard）昨晚接受CNBC訪問時被問聯信局加息步伐，他表明要見到令人信服迹象顯示通脹放緩，「才會令我覺得我們做得足夠。」三藩市聯儲行行長戴利（Mary Daly）亦說聯儲局距離成功控制通脹在2%仍很遙遠。他們的言論令市場相信9月再加息0.75厘的機率已上升至五成。

《金融時報》：沙特或輕微增產

《金融時報》引述4名獲沙特阿拉伯「吹風」人士說，沙特有意在昨天稍後舉行的油組與盟友（OPEC+）會議上，宣布輕微增產。上月美國總統拜登曾到訪沙特，力促該國增產，但當時沙特未有明確表態，其中一個原因是沙特想顧及與多年盟友俄羅斯的關係。《金融時報》引述消息人士稱，法國總統馬克龍正在斡旋，期望促成從俄羅斯及烏克蘭增加穀物供應的協議，包括運往急需糧食的中東，以換取沙特支持增產石油。報道刊出後紐約期油由升轉跌，至昨晚10時45分倒跌近1%，報每桶93.66美元。

（綜合報道）

[國際金融]

上 / 下一篇新聞

港7月PMI放緩 連續4月處擴張區 大和：零售難有起色 全年經濟料萎縮1.7%
港7月PMI放緩 連續4月處擴張區 大和：零售難有起色 全年經濟料萎縮1.7%
疫情拖累 上半年太古3商場銷售全跌
疫情拖累 上半年太古3商場銷售全跌
社交距離限制放寬 次季食肆收益彈51％
社交距離限制放寬 次季食肆收益彈51％
台海局勢沒預期緊張 恒指彈77點
台海局勢沒預期緊張 恒指彈77點
澳博供股兼獲澳娛貸款 集資50億
澳博供股兼獲澳娛貸款 集資50億
中國電力伙煤氣港首建光伏項目
中國電力伙煤氣港首建光伏項目
尚乘數科續飈 市值曾超fb 躋身全球十大 早段高開後一度瀉35％
尚乘數科續飈 市值曾超fb 躋身全球十大 早段高開後一度瀉35％
永安國際盈警 半年蝕逾億
永安國際盈警 半年蝕逾億
汽車之家上季少賺逾四成
汽車之家上季少賺逾四成
MSCI推中國A50認股證 下周一上市
MSCI推中國A50認股證 下周一上市
長建半年多賺46% 中期息0.7元 中港業務盈利瀉近半 英國成增長引擎
長建半年多賺46% 中期息0.7元 中港業務盈利瀉近半 英國成增長引擎
越秀地產上月斥200億連購9地皮
越秀地產上月斥200億連購9地皮
Switch銷量挫 任天堂季收跌5% 集團：晶片短缺影響 市場需求仍穩定
Switch銷量挫 任天堂季收跌5% 集團：晶片短缺影響 市場需求仍穩定
Airbnb次季虧轉盈 收入升58%
Airbnb次季虧轉盈 收入升58%
張兆聰：新能源車智能化 冷吼中軟
張兆聰：新能源車智能化 冷吼中軟
技術取勝：力勁科技或12元之上整固
技術取勝：力勁科技或12元之上整固
富途月供股票客 最細19歲
富途月供股票客 最細19歲
摩通發MIRROR報告：取消演唱會影響微
摩通發MIRROR報告：取消演唱會影響微
劉思明：擁旅遊復蘇科技概念 攜程值博
劉思明：擁旅遊復蘇科技概念 攜程值博
周顯：新時代能源的背後
周顯：新時代能源的背後
湯文亮：小心賣咗樓買唔番
湯文亮：小心賣咗樓買唔番
慧安園2房額印鬆綁 3年實蝕逾兩成 一手新盤搶客 海典軒3房業主移民蝕5%離場
慧安園2房額印鬆綁 3年實蝕逾兩成 一手新盤搶客 海典軒3房業主移民蝕5%離場
買家追價爭一城筍盤 3房660萬易手
買家追價爭一城筍盤 3房660萬易手
天璽4房1.21億沽 實呎8.2萬貴絕九龍
天璽4房1.21億沽 實呎8.2萬貴絕九龍
恒地大坑新村街本月強拍 底價5.887億
恒地大坑新村街本月強拍 底價5.887億
東華三院斥近億購上環兩物業
東華三院斥近億購上環兩物業
配合新一輪消費券 MegaBox送逾百萬回贈
配合新一輪消費券 MegaBox送逾百萬回贈
瑞銀林鎮鴻看好內房「L形恢復」
瑞銀林鎮鴻看好內房「L形恢復」
藍鯨法拍王勝藍：內地銀主盤今年不會大增
藍鯨法拍王勝藍：內地銀主盤今年不會大增