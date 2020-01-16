經濟

越秀地產上月斥200億連購9地皮

【明報專訊】在內地樓市氣氛仍低迷待復蘇之際，越秀地產（0123）在昨日收市後公布最新數據，罕見地7月份連環出手購入9幅地，應佔土地價款近200億元（人民幣，下同），是近期罕有仍大手投資買地的內房企業。集團同時公布，7月錄得合同銷售59.5億元，按年升16%。公司股價昨日收跌2.2%。

集團自今年4月至7月，期內每個月份的合同銷售額回復增長，當中6月銷售額有1.2倍的升幅。集團7月合同銷售面積約21.53萬平方米， 按年上升10%。今年首七月累計合同銷售金額約548.65億元，按年上升4%；累計合同銷售面積約199.29萬平方米，按年上升0.2%。累計合同銷售金額約佔今年目標1235億元的44%。

集團上月奪得的9幅土地，分別位於廣州、上海、南京、長沙和成都。其中一幅涉及較大金額的項目，是位於廣州天河區地皮，越秀地產持95.48%的實際權益，其應佔地價約77.52億元，總建築面積約24.17萬平方米，擬作住宅用途。根據集團上月曾發的公告顯示，該項目是通過公開掛牌方式以81.19億元投得，成交額規模頗大。

越秀地產早於6月尾和7月初，在上交所發行兩期合共31億元的債券。截至上月中，集團累計完成發行4期、合計72.5億元的境內公司債券。

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