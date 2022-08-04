長建半年多賺46% 中期息0.7元 中港業務盈利瀉近半 英國成增長引擎

明報記者 陳偉燊

英國業務繼續為長建最大盈利來源地，期內獲利16.79億元，按年大增2.19倍。澳洲業務亦增長9%，賺10.04億元。旗下電能實業（0006）提供10.32億元溢利，按年增長14.4%。

不過，中港業務期內盈利只餘1.21億元，按年大跌48.1%。歐陸業務則在出售葡萄牙業務後，盈利下跌3.2%，只賺4.29億元，撇除出售業務因素，實質盈利按年增長8%。

李澤鉅：把握收購機遇 鞏固業務組合

在財務方面，長建手持現金95.91億元，在過去半年增加18.6%。負債淨額對總資本淨額比率為12.9%，按年減少1.8個百分點。主席李澤鉅表示，長建憑藉穩健財務實力，處於有利位置把握市場湧現之收購機遇，鞏固旗下業務組合，更可伙拍同系長江實業（1113）及電能，進一步強化策略性優勢。期內長建透過旗下歐洲ista簽訂一項收購，壯大其奧地利業務組合。位於加拿大的Reliance Home Comfort，則收購一項美國佛羅里達州的業務，同時亦將租賃服務擴展至電動車充電設施。

至於電能實業，同樣與母公司長建一樣，受惠於英國業務非現金遞延稅項調整，中期溢利按年增長14.4%，賺28.71億元。營運現金流則按年增長16%，達29.73億元。每股中期息則維持0.78元。集團手持現金降至40.94億元低水平，較半年前減少11.2%，按年則增加23%。電能更首次透露，確認旗下荷蘭AVR收購當地的轉廢為能公司AEB，不過並無交代收購代價。較早前外電報道，長建等為首的AVR，擬以估值逾4億歐元的基礎，收購AEB。

電能中期溢利按年增14.4%

電能更披露，旗下英國Northern Gas Networks及Wales & West Utilities，正於當地推動氫氣村計劃，在2025年之前，將多達2000座建築物的供暖燃料，從天然氣轉為百分百氫氣。隨着南澳洲省氫氣園區在過去一年來成功運作，他們已獲准在澳洲Murray Valley興建一個更大型氫氣園區及取得相關資金。