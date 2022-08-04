長建半年多賺46% 中期息0.7元 中港業務盈利瀉近半 英國成增長引擎

【明報專訊】長江基建（1038）昨日公布6月底止中期業績，受惠旗下英國不再如去年同期般，因應英國企業稅向上調整而受到非現金遞延稅項相關支出之負面影響，加上當地業務溢利增長4%，帶動中期盈利按年增長46%，達44.09億元；營運現金流42億元，與去年相若。每股中期息0.7元，按年增長1.4%。
明報記者 陳偉燊
英國業務繼續為長建最大盈利來源地，期內獲利16.79億元，按年大增2.19倍。澳洲業務亦增長9%，賺10.04億元。旗下電能實業（0006）提供10.32億元溢利，按年增長14.4%。
不過，中港業務期內盈利只餘1.21億元，按年大跌48.1%。歐陸業務則在出售葡萄牙業務後，盈利下跌3.2%，只賺4.29億元，撇除出售業務因素，實質盈利按年增長8%。
李澤鉅：把握收購機遇 鞏固業務組合
在財務方面，長建手持現金95.91億元，在過去半年增加18.6%。負債淨額對總資本淨額比率為12.9%，按年減少1.8個百分點。主席李澤鉅表示，長建憑藉穩健財務實力，處於有利位置把握市場湧現之收購機遇，鞏固旗下業務組合，更可伙拍同系長江實業（1113）及電能，進一步強化策略性優勢。期內長建透過旗下歐洲ista簽訂一項收購，壯大其奧地利業務組合。位於加拿大的Reliance Home Comfort，則收購一項美國佛羅里達州的業務，同時亦將租賃服務擴展至電動車充電設施。
至於電能實業，同樣與母公司長建一樣，受惠於英國業務非現金遞延稅項調整，中期溢利按年增長14.4%，賺28.71億元。營運現金流則按年增長16%，達29.73億元。每股中期息則維持0.78元。集團手持現金降至40.94億元低水平，較半年前減少11.2%，按年則增加23%。電能更首次透露，確認旗下荷蘭AVR收購當地的轉廢為能公司AEB，不過並無交代收購代價。較早前外電報道，長建等為首的AVR，擬以估值逾4億歐元的基礎，收購AEB。
電能中期溢利按年增14.4%
電能更披露，旗下英國Northern Gas Networks及Wales & West Utilities，正於當地推動氫氣村計劃，在2025年之前，將多達2000座建築物的供暖燃料，從天然氣轉為百分百氫氣。隨着南澳洲省氫氣園區在過去一年來成功運作，他們已獲准在澳洲Murray Valley興建一個更大型氫氣園區及取得相關資金。