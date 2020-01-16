MSCI推中國A50認股證 下周一上市

涵蓋10隻互聯互通指數認購及認沽證

摩根大通亞洲上市衍生產品銷售部主管張智卓表示，環球股市今年受各國央行收緊貨幣政策、通脹升溫及經濟衰退憂慮等因素左右，反觀內地A股上半年跌幅比歐美股市相對較小。他指出，MSCI中國A50互聯互通指數認股證的推出，為投資者參與A股市場提供新選擇，而推出相關認股證則有助投資者更全面管理A股風險。由於認股證入場門檻較低，而且流通量較穩定，相信對市場具有一定吸引力。

張智卓表示，近年投資者除買賣恒指及港股外，其他地方指數都漸受投資者歡迎。至於被問及MSCI中國A50認沽證會否較認購證受歡迎時，他表示投資者只會看市况及機會，選擇適當的投資產品。

張智卓補充，過往輪證投資者部署A股傾向選擇與A股ETF掛鈎的輪證為主，而今年來相關輪證資金流活躍度有所回升，3隻A股ETF相關認股證上半年累計淨流入的名義價值達4.6億元，較去年下半年上升近1.5倍。