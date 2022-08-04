汽車之家上季少賺逾四成

新能源汽車業務收入 增幅勝市場水平

汽車之家首席財務官曾岩表示，次季新能源汽車業務收入的按年增長幅度超過市場水平，而次季數據產品經銷商客戶數量亦按年增長14%，隨着政府出台的刺激汽車消費計劃生效，有信心可為公司提供新機遇。

收入按業務劃分，線索服務收入按年微升1.2%至7.53億元；媒體服務收入按年跌11.5%至5.31億元；在線營銷及其他收入按年跌24.4%至4.5億元。汽車之家指出，在線營銷等業務收入下跌主要因上半年中國部分城市受新冠疫情影響。

上半年經調整純利率28.4％

至於上半年表現方面，收入按年跌15.2%至32.04億元，純利按年大跌48.4%至7.53億元。經調整淨利潤亦按年大跌四成至9.1億元，經調整淨利潤率為28.4%。曾岩又表示，今年上半年，平均經銷商單店收入及平均每經銷商所購買數據產品的數量分別按年增長20%和32%，勢頭強勁。

展望下半年，隨着政府刺激汽車消費計劃逐步生效，憑藉集團穩健的資產負債表及充足的現金儲備等優勢，有信心抓住新的戰略機遇，實現長期增長。