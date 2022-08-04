經濟

永安國際盈警 半年蝕逾億

【明報專訊】經營永安百貨及物業投資的永安國際（0289）發盈警，預告上半年將由盈轉虧，蝕1.061億元，去年同期賺3.996億元。撇除投資物業未實現估值損失及有關遞延稅項後，預計將錄得基本淨虧損5450萬元，去年同期基本溢利為2.69億元。

主要受投資及百貨業拖累

集團解釋，上半年預計的淨虧損主要來自截至今年6月底的投資組合錄得未實現虧損，以及投資物業未實現估值損失約5190萬元，去年同期未實現估值淨收益為1.686億元。

集團認為，上半年淨虧損主要受投資組合、物業投資及百貨業務所拖累。由於期內環球金融市場大幅波動，不同資產類別的投資組合均受負面影響，集團預計上半年投資組合虧損約為1.9億元，去年同期就錄得9900萬元收入。截至今年6月底，集團投資組合總值為15.987億元，較去年增長1.7%。

物業投資收入減近9％

此外，因疫情對集團香港物業的出租率和租金收入持續構成壓力，澳洲墨爾本的物業亦因租戶對辦公室需求疲弱的不利因素影響，預計物業投資收入約2.188億元，按年減少8.76%。

百貨業務方面，上半年虧損亦預計擴大1.3倍至1920萬元，期內雖有港府2022保就業計劃工資補貼820萬元，不過疫情持續加上1至4月實施社交距離措施，零售業環境疲弱、營業時間縮短以及顧客流量嚴重減少，令業務受影響。

上 / 下一篇新聞

港7月PMI放緩 連續4月處擴張區 大和：零售難有起色 全年經濟料萎縮1.7%
港7月PMI放緩 連續4月處擴張區 大和：零售難有起色 全年經濟料萎縮1.7%
疫情拖累 上半年太古3商場銷售全跌
疫情拖累 上半年太古3商場銷售全跌
社交距離限制放寬 次季食肆收益彈51％
社交距離限制放寬 次季食肆收益彈51％
台海局勢沒預期緊張 恒指彈77點
台海局勢沒預期緊張 恒指彈77點
澳博供股兼獲澳娛貸款 集資50億
澳博供股兼獲澳娛貸款 集資50億
中國電力伙煤氣港首建光伏項目
中國電力伙煤氣港首建光伏項目
尚乘數科續飈 市值曾超fb 躋身全球十大 早段高開後一度瀉35％
尚乘數科續飈 市值曾超fb 躋身全球十大 早段高開後一度瀉35％
汽車之家上季少賺逾四成
汽車之家上季少賺逾四成
MSCI推中國A50認股證 下周一上市
MSCI推中國A50認股證 下周一上市
長建半年多賺46% 中期息0.7元 中港業務盈利瀉近半 英國成增長引擎
長建半年多賺46% 中期息0.7元 中港業務盈利瀉近半 英國成增長引擎
越秀地產上月斥200億連購9地皮
越秀地產上月斥200億連購9地皮
Switch銷量挫 任天堂季收跌5% 集團：晶片短缺影響 市場需求仍穩定
Switch銷量挫 任天堂季收跌5% 集團：晶片短缺影響 市場需求仍穩定
美7月服務業PMI勝預期 美股三大指數早段向好
美7月服務業PMI勝預期 美股三大指數早段向好
Airbnb次季虧轉盈 收入升58%
Airbnb次季虧轉盈 收入升58%
張兆聰：新能源車智能化 冷吼中軟
張兆聰：新能源車智能化 冷吼中軟
技術取勝：力勁科技或12元之上整固
技術取勝：力勁科技或12元之上整固
富途月供股票客 最細19歲
富途月供股票客 最細19歲
摩通發MIRROR報告：取消演唱會影響微
摩通發MIRROR報告：取消演唱會影響微
劉思明：擁旅遊復蘇科技概念 攜程值博
劉思明：擁旅遊復蘇科技概念 攜程值博
周顯：新時代能源的背後
周顯：新時代能源的背後
湯文亮：小心賣咗樓買唔番
湯文亮：小心賣咗樓買唔番
慧安園2房額印鬆綁 3年實蝕逾兩成 一手新盤搶客 海典軒3房業主移民蝕5%離場
慧安園2房額印鬆綁 3年實蝕逾兩成 一手新盤搶客 海典軒3房業主移民蝕5%離場
買家追價爭一城筍盤 3房660萬易手
買家追價爭一城筍盤 3房660萬易手
天璽4房1.21億沽 實呎8.2萬貴絕九龍
天璽4房1.21億沽 實呎8.2萬貴絕九龍
恒地大坑新村街本月強拍 底價5.887億
恒地大坑新村街本月強拍 底價5.887億
東華三院斥近億購上環兩物業
東華三院斥近億購上環兩物業
配合新一輪消費券 MegaBox送逾百萬回贈
配合新一輪消費券 MegaBox送逾百萬回贈
瑞銀林鎮鴻看好內房「L形恢復」
瑞銀林鎮鴻看好內房「L形恢復」
藍鯨法拍王勝藍：內地銀主盤今年不會大增
藍鯨法拍王勝藍：內地銀主盤今年不會大增