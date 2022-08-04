永安國際盈警 半年蝕逾億

主要受投資及百貨業拖累

集團解釋，上半年預計的淨虧損主要來自截至今年6月底的投資組合錄得未實現虧損，以及投資物業未實現估值損失約5190萬元，去年同期未實現估值淨收益為1.686億元。

集團認為，上半年淨虧損主要受投資組合、物業投資及百貨業務所拖累。由於期內環球金融市場大幅波動，不同資產類別的投資組合均受負面影響，集團預計上半年投資組合虧損約為1.9億元，去年同期就錄得9900萬元收入。截至今年6月底，集團投資組合總值為15.987億元，較去年增長1.7%。

物業投資收入減近9％

此外，因疫情對集團香港物業的出租率和租金收入持續構成壓力，澳洲墨爾本的物業亦因租戶對辦公室需求疲弱的不利因素影響，預計物業投資收入約2.188億元，按年減少8.76%。

百貨業務方面，上半年虧損亦預計擴大1.3倍至1920萬元，期內雖有港府2022保就業計劃工資補貼820萬元，不過疫情持續加上1至4月實施社交距離措施，零售業環境疲弱、營業時間縮短以及顧客流量嚴重減少，令業務受影響。