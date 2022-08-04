台海局勢沒預期緊張 恒指彈77點

晶片股軍工股炒高

投行摩根大通發報告表示，由於預期港股日均成交量（ADT）將會縮減，故將港交所（0388）2022年至2024年的每股盈利預測調低，3年分別下調3%、2%及2%。該行將港交所目標價由430元下調至400元，維持「增持」評級。港交所股價昨日輕微受壓，昨收市跌0.4%至349元。

市場傳出美國擬出招限制台積電（美：TSM）和英特爾（美：INTC）在中國內地設廠，台積電台股（台：2330）昨日升1.8%。半導體股成為亞太區內市場的焦點，中芯國際（0981）昨日收報16.18元，升4.1%，華虹半導體（1347）收報23.2元，升2.7%；內地A股華潤微電子（滬：688396）收報52.37元人民幣，升3%（見表）。

台海地緣政治風險再起，帶動昨天亞洲股市軍工板塊炒高。中船防務（0317）開市初段曾漲近9%，升幅及後收窄至4.7%，全日收報7.54元；中航科工（2357）收報4.28元，亦升6.5%。內地A股升幅更凌厲，天微電子（滬：688511）昨天收報42.04元人民幣，漲近兩成，天和防務（滬：300397）及景嘉微（滬：300474）分別升14.2%及13.7%，收報14.85元人民幣及67.2元人民幣。

阿里「放榜」前反彈3.8%

近日股價走勢波動的騰訊控股（0700），昨日獲6.73億元北水淨買入，帶動股價反彈2.6%至302.6元，重返300元大關。另一龍頭科技股阿里巴巴（9988）今天「放榜」，昨日率先升3.8%至90.35元，收復90元關口。快手（1024）昨遭北水淨沽2.79億元，股價反升3.6%，收報79.25元。

金管局昨晨再接13億元沽盤

匯市方面，因應周二美國聯儲局傳出鷹派言論，刺激美國10年期國債孳息一度攀升至2.801厘，拖累港元再度觸及弱方兌換保證水平。金管局於昨晨紐約交易時段尾段，再承接13.11億元沽盤，令今天香港銀行體系結餘減至1434.54億元。