港7月PMI放緩 連續4月處擴張區 大和：零售難有起色 全年經濟料萎縮1.7%

明報記者 鄺海盈

7月份的數據顯示，香港PMI由6月份的52.4降至52.3（見圖），反映私營經濟連續4個月高於50水平的盛衰分界線。受惠於新冠疫情趨穩及防疫措施放緩，有利於企業新接訂單和增產，均錄連續四個月升幅，整體經濟持續改善。值得留意的是，反映價格方面的整體投入成本，受採購價格與員工成本帶動，持續錄得22個月升幅。由於就業市場再現緊張，當中不少為自願離職者，公司為了挽留及吸納人才，將員工薪酬調高，令7月的員工成本向上。

企業加薪挽人才

成本連升22個月

香港出口數字則反映貿易情况依然受疫情影響，銷往中國內地的訂單量連續14個月萎縮，銷往海外的訂單量為第二個月萎縮。調查顯示，疫情繼續衝擊內地市場需求。在船期延誤的情况下，供應商表現亦錄連續15個月倒退。展望未來一年，香港私營企業於7月由看淡轉為樂觀。業界憧憬疫情紓緩、內地放寬防疫限制後，經濟得以持續復蘇，看好前景。

標普：員工短缺恐拖慢港復蘇

標普全球市場財智經濟學家Laura Denman表示，就業市場重現跌幅，是7月PMI表現最差的一環，當中的人手縮減並非由公司主導，而是員工自願離職。他警告，若員工短缺問題持續，可能拖慢香港經濟復蘇的步伐。

大和繼續看淡香港下半年的經濟，將全年經濟增長預測由收縮0.5%，進一步下調至收縮1.7%，此前政府預期全年經濟增長預測為1%至2%，惟已預告將於下周公布下調幅度。

大和表示，由於美國及歐洲將陷入衰退或滯脹，加上中國經濟放緩，相信今年下半年及明年香港的經濟環境將變得更為嚴峻。雖然消費券發放可起提振作用，但並無法抵消海外及本地疲弱的投資需求。

大和：新消費券效果料減

大和另一份報告亦預期本地零售市場於下半年難有起色，指出第一期消費券及放寬社交限制的反彈已於第二季反映，即使第二期消費券將於第三及四季分批發放，惟發放方式更加分散，預料正面影響較第一期消費券小。若通關仍未有時間表，預料港零售市場未來幾季上升空間有限。