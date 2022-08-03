瑞士百達：高油價利好綠能發展

自今年2月，烏克蘭及俄羅斯爆發衝突後石油價格一度攀升，紐約期油（WTI）價格仍高於每桶90美元。油價高企為市場帶來不少負面影響，包括全球通脹率高企，當中歐美國家為抑壓高通脹，採取較激進的貨幣政策，如大幅提高利率等，從而引致流動性減少，股票市場這段時間出現調整。

追求能源獨立 歐加大綠能投資

雖然，高油價帶來不少負面影響，但正因如此加速各國投資綠色能源行業，如俄烏衝突後，歐洲多國表示要增加能源獨立性，並且加大投資於綠色能源建設。即使短期未能完全解決通脹問題，但新能源行業將會在環球各地愈來愈普及，未來發展料將更加蓬勃。

近日，環球股債持續受壓，杜一稱，在2020至2021年，各國政府為應對疫情帶來的影響而降低利率，環球進入超寬鬆環境，對股票有很強的推動作用。然而，今年市場因能源價格及通脹率高企，而結束貨幣寬鬆政策，並進入緊縮狀態，都對大部分板塊，包括綠色能源行業帶來衝擊，估值壓縮、股價出現壓力。

過去兩年，疫情影響環球供應鏈，與此同時，市場對半導體、電動車、新能源相關產業鏈的需求卻有增無減，材料短缺令企業營運受阻。展望未來，隨着疫情在全球各地影響消散，相關行業的生產力將會再度恢復，以應對市場需求，綠色行業亦會受惠。

看好再生能源電池電動車產鏈等

石油價格走勢難以預計，何時出現調整？杜一認為取決於供需求因素。供應方面，一旦全球增產都會令價格調整。需求方面，倘若環球國家經濟衰退，經濟活動以至工廠生產萎縮，都會令石油需求下降，並且影響油價走勢。然而，石油價格高企已令多國決心發展新能源及保持國內能源供應的獨立性，投資者可以此作長線部署。

選股方面，綠色行業涉及層面廣泛，有許多值得投資的行業，當中看好再生能源、電池及電動車產業鏈、工業軟件、半導體及相關領域、綠色建築、工業自動化，以及令行業有更高效節能效用的公司。防守性行業，他看好廢物及污水處理、生產環保處理設備及環保資訊等公司。

杜一舉例，在再生能源行業方面，較看好太陽能及光伏發展，主要是由於供應鏈方面較風力發電更穩定，如風電設備體積較大，涉及勞動、物流、安裝等限制。在選擇企業方面，會考慮一些同時具有高技術的企業，例如太陽能公司會了解其逆變器（Inverter）發展程度，因為這項技術發展程度，會影響企業與競爭對手的距離，以及公司盈利前景。總括來說，公司目前技術程度及會否持續研發，以維持較高的競爭力，是考量投資的其中一個重要指標。

綠色建築方面，看好解決方案公司如樓宇能源管理，這類公司能夠有效控制樓宇能源使用，以達到高效節能；又看好高效能家電公司，包括隔熱材料製造商，因為隔熱材料可降低建築物對能源使用，令建築物具更好的保溫作用等。

選股3指標：商業模式管治能力回報潛力

杜一表示，過去兩年市場憧憬綠色板塊前景，以致一些板塊估值偏高，如電池及電動車行業，因此對這些行業傾向保守。儘管如此，電動車及相關行業投資範圍非常廣闊，現時可選擇優秀企業仍為數不少。在投資前，會透過股價、基本面評核，以及留意企業業績，即將踏入第二季的業績期，若企業表現好過預期，從而推動股價，都會保持審慎樂觀投資態度。

在挑選企業時主要有3個指標，第一是企業的商業模式，傾向選擇有較高競爭優勢的公司，會自主研發產品及技術的企業，普遍有較高定價能力。一些相關指標，如企業的資產負債表、會否參與研究與開發投入、考慮環境、社會和管治（ESG）因素，都是選股重點之一。第二是管理品質，即團隊的管治能力。第三是回報潛力，並會參考其他同類型外資企業在過去的表現回報，以及相關企業人才、再綜合ESG作出判斷。

明報記者

[黃清瑤 基金特區]