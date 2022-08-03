經濟

香港地產

建灝鄭智荣沽天寰1房 5年帳面賺四成

【明報專訊】受加息陰霾影響，整體二手成交疫弱，多個屋苑錄低價成交，但有發展商高層卻獲利沽售物業離場；資料顯示，建灝地產集團投資部經理鄭智荣，上月就以795.8萬元售出啟德天寰一個1房單位，持貨5年多，帳面獲利218萬元或近四成。

資料顯示，上述單位為建灝發展的天寰天海匯第3座一個實用面積335方呎1房單位，上月以795.8萬元售出、折合實呎23,755元；鄭智荣是於2017年5月、即項目首輪開售時以577.76萬元一手購入，持貨5年多，現帳面獲利218.04萬元，賺幅約38%。本報昨晚向鄭智荣查詢，他表示不會評論。

南豐新邨連天台呎售1.58萬

事實上，近日市場不乏減價、低價成交。美聯物業首席高級營業經理蔡玉峰表示，鰂魚涌老牌屋苑南豐新邨，5座頂層連天台特色戶，實用面積391方呎2房間隔，屬屋苑較罕有特色戶放盤；原業主叫價660萬元，減價40萬元或約6%後，獲同區買家以620萬元承接、實呎15,857元，為8月首宗二手成交；原業主2012年8月以約423.8萬元購入，帳面賺196.2萬元或約五成。

荔枝角西九四小龍新錄8月首宗二手成交。中原地產副區域營業經理許永生稱，西九四小龍之一宇晴軒第1座高層F室，實用面積485方呎2房間隔，原業主開價950萬元，減價45萬元或4.7%後，獲外區客以905萬元承接、實呎18,660元；原業主2013年5月以560萬元購入，帳面賺345萬元或約62%。

欣廷軒2房售720萬

12年升值1.5倍

中原地產區域營業董事黎宗文表示，沙田欣廷軒新近錄得第3座高層B室易手，實用面積419方呎2房間隔，原業主放盤叫價780萬元，議價後減價60萬元或約8%，以720萬元沽出，實呎17,184元；原業主2010年以293萬元購入單位，持貨12年，帳面獲利約427萬元，單位期內升值約1.5倍。

相關字詞﹕天寰 欣廷軒 宇晴軒 南豐新邨 鄭智荣 建灝地產

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