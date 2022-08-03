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市建局觀塘重建方案 樓面佈局增彈性

【明報專訊】有見東九龍啟德曾有商業用地流標，以及新冠疫情持續下，市場未來對酒店的具體需求不穩定，市建局調整觀塘市中心重建項目的發展方案，擬議增加第4、第5發展區的發展彈性，容許未來中標發展商，因應市場實際需求，適度調整准許的商業發展樓面，以作不同業務用途，惟總發展樓面仍維持在216.59萬方呎（見表）。

總樓面216.59萬呎不變

據城規會文件顯示，觀塘市中心重建第4、第5發展區的地盤面積約26.5萬方呎，擬議綜合重建作商業用途（包括酒店、辦公室、商店及服務行業、食肆、娛樂場所、教育機構）、公共交通交匯處等。發展地積比率為8.17倍，擬建2幢13至64層高物業，建築物高度最高285米（主水平基準上），總發展樓面維持216.59萬方呎。

申請人表示，中標發展商可因應市場需求，就3類非住宅業務，即酒店、辦公室、商業的樓面調整，但為保持項目特色，不論未來發展組合如何調整，有關項目的下層須保留不少於69.97萬方呎商業及零售樓面（包括食肆、教育機構、娛樂場所、商店及服務行業）。

商業零售至少69.97萬呎

另申請人提交的文件顯示，酒店樓面原獲批約34.44萬方呎，中標發展商可彈性處理，有關樓面約0至34.44萬方呎。換言之，最多興建400間酒店房或不興建酒店。商業部分樓面則由約102萬方呎，可縮減至介乎69.97萬至102萬方呎，上述兩項目縮減的樓面，將可撥作辦公室用途，其上限由過去的約70.89萬方呎，增加逾94%至約137.37萬方呎。

申請人表示，有關發展方案作調整，與獲批方案內所有規劃裨益、獨特設計元素、總樓宇體積，以及建築形式將會被保留，同時亦符合所有與外界持份者及政府部門達成共識的承諾亦會維持。另外，擬議方案亦有助紓緩位於開源道/觀塘道迴旋處的交通流量，增加規劃上的效益。

元州街全幢物業放售值2.3億

此外，中原（工商舖）商舖部高級分區營業董事張虹表示，獲獨家代理出售長沙灣元州街409至413號三相連全幢物業，總地盤面積約3343方呎，該批物業涉全幢業權100%，具收購價值，可考慮重建成一座樓高26層商住物業，地庫作停車場，地下可作商舖及大廈入口，樓上可發展住宅，料可提供約92個實用面積約400餘方呎單位，預計市值約2.3億元。

相關字詞﹕中原(工商舖) 觀塘市中心重建項目第4、5期 城規會 市建局

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