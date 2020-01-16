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經濟
2022年8月3日星期三
劉思明 技術取勝
投資策略
尚乘數科半月升百倍 市值超匯控 港產美股市盈率逼6000倍 分析：股價被挾高
主席蔡志堅 與證監仍有官司
祈耀年：分拆削弱港與全球聯繫
港燈溢利增1.6% 中期分派維持0.1594元
PCAOB主席：中概股退市仍可被追底稿
避退市風險 新濠博亞擬總部遷澳門
港6月零售跌1.2% 連跌兩月 零售協會：7月更淡靜 料消費券效果短暫
羅兵咸永道：倘11月起局部通關 料全年零售額增5％
亞太區股市挫 恒指失守20000點
海港企業中期虧損擴大 料酒店業務續蝕
CBRE：現6博彩公司料取得牌照
集度汽車擬融資最多31億 或引新投資者
證監會：探討碳市場合適監管框架
恒大CFO錢程 任風險化解委員會委員
Uber次季收入倍升 總訂單2270億新高 股價早段飈17％
美6月職位空缺1070萬 9個月低
分析：Tesla上季歐銷量跌半
張兆聰：佩洛西事件影響料短暫 吉利逢低吸
盧楚仁：中美倘爆衝突 日圓料續強
技術取勝：恒生料118元有承接
劉思明：港股待超賣反彈 兗礦回調可吸
周顯：螞蟻最快1年後重新上市
湯文亮：美國三權分立 與長臂管治
INNOVALE周六首輪賣318伙 3日收逾4000票 對撼NOVO次輪348伙
大手客購維港滙7伙 付辣稅4824萬
市建局觀塘重建方案 樓面佈局增彈性
銀行租太古坊二座逾15萬呎
建灝鄭智荣沽天寰1房 5年帳面賺四成
地建會：業界全方位投入抗疫
128 WATERLOO享開揚市景
累售40伙 特色戶最高成交呎價7萬
步行10餘分鐘到地標商場MOKO
瑞士百達：高油價利好綠能發展
技術取勝：恒生料118元有承接
【明報專訊】耐世特7.5元料有較大沽壓（圖）
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