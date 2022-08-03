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分析：Tesla上季歐銷量跌半

【明報專訊】電動車大廠特斯拉（Tesla）（美：TSLA）次季財報未公布主要市場的具體銷售數據，不過隨着其他車廠的數據出爐，分析師計算出Tesla次季在歐洲的銷量及市場份額下滑超過一半。

市佔率料跌至不足5%

儘管Tesla位於德國柏林附近的超級工廠已於3月底投產，次季在歐洲電動車（EV）市場的銷量及份額不升反跌。與今年第一季數據相比，Tesla第二季在歐洲的銷量由59,502輛降至26,154輛，跌幅56%，在歐洲電動車市場的份額亦由首季的11%跌至低於5%。

Tesla將於周四舉行年度股東大會，股東將要表決「1拆3」的拆股計劃。倘若通過，這將會是Tesla兩年內第二次拆股。Tesla昨早段股價升穿900美元，以5月低位計，已累升近五成。

事實上，Tesla在歐洲電動車市場的份額，已由2019年的20%大幅下滑。若剔除Tesla並不提供的插電式混合動力車（PHEV），僅計算純電動車（BEV）的銷量，Tesla在歐洲的市場份額，由今年首季的18%，跌至次季的8%，突顯其他車廠在歐洲銷量急升。倘Tesla在歐洲的唯一超級工廠在上季關閉，該季的歐洲銷情將會更弱。部分分析指出，Tesla的柏林超級工廠只能滿足其歐洲市場需求的四分之一，反映上海超級工廠此前因疫情關閉對歐洲銷售的影響。

（綜合報道）

[國際金融]

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