美6月職位空缺1070萬 9個月低

澳再加息半厘 料通脹年內見頂

美銀（美：BAC）分析指出，在美國經濟顯著放緩的情况下，美國10年期國債孳息率將在未來6至12個月跌至2厘。市場近期焦點已由通脹轉向經濟基本面惡化，導致美國10年期國債孳息率曾跌穿2.6厘。美銀策略師Bruno Braizinha指出，即使聯儲局能引導經濟實現軟着陸，但市場所作的較壞打算，可能令美國10年期國債孳息率跌至接近2厘。

澳洲央行連續3個月宣布加息半厘，將基準利率升至1.85厘，符合市場預期。澳洲央行預期今年通脹達7.75%，並預料今年內見頂，利率調整的時間和規模，將按經濟數據決定。澳元兌美元昨跌1.5%，低見0.6914。

Estée Lauder洽購Tom Ford

另外，《華爾街日報》引述知情人士稱，美國化妝品公司Estée Lauder（美：EL）正洽購奢侈時尚品牌Tom Ford。據悉，交易價值可能超過30億美元（約234億港元），有望成為Estée Lauder歷來金額最高的收購。

Estée Lauder銷售護膚品、化妝品和香水，旗下品牌包括MAC、Clinique、La Mer和Aveda。該公司市值接近1000億美元，有足夠資金收購。

（綜合報道）

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