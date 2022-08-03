經濟
國際金融

Uber次季收入倍升 總訂單2270億新高 股價早段飈17％

【明報專訊】通脹持續高企，但無礙召車軟件巨頭優步（Uber）（美：UBER）的召車及食品配送服務需求。Uber次季收入按年增長超過1倍至81億美元，超出分析師預期。上季訂單總額（包括召車服務、食品配送及貨運）更按年增長33%至291億美元（約2270億港元）創新高。經調整的息稅、折舊及攤銷前利潤（EBITDA）較去年同期增長8.73億美元，達到3.64億美元，遠超預期，並首次錄得3.82億美元的自由現金流。Uber股價早段升近17%。

中美關係緊張之際，美股三大指數早段下滑。重型機械製造商Caterpillar（美：CAT）次季銷售遜預期，股價早段跌逾3%，是拖累道指跌200點原因之一。

仍未扭虧 蝕26億美元

Uber行政總裁霍斯勞沙希（Dara Khosrowshahi）預期，其業務將繼續受惠交通需求增加，以及消費者的支出由購物轉為購買服務。他早在5月表示，Uber「對衰退有抵抗力」，但仍會採取措施控制成本。

雖然面對司機不足，Uber仍逐步減少為吸引人手而提供的額外獎金及獎勵支出，另專注於改進軟件設計，以提升效率。由於司機與乘客數量不平衡，令乘客支付更高的車費，有助Uber上季表現。

霍斯勞沙希稱，現在使用Uber的消費者和合作伙伴的數量均創歷史新高。據Uber公布，每月有1.22億人使用其平台，超出分析師預期的1.205億。不過Uber上季仍錄26億美元淨虧損，當中17億美元來自對Aurora（美：AUR）、Grab（美：GRAB）和Zomato（美：ZOMATO）的投資及持股價值重估。

今年股價累跌43%

隨着聯儲局加息，Uber此類缺乏利潤的科技平台近期不受投資者歡迎。今年截至周一收市，Uber股價跌43%，同行Lyft股價跌67%。Lyft將於周四公布業績。

與Lyft相比，Uber的關鍵優勢是擁有食品速遞業務Uber Eats。該業務在新冠疫情期間蓬勃發展，至今持續增長。Uber的配送業務，包括餐飲、雜貨及酒類配送的訂單總額按年增7%至139億美元。Uber預計，第三季整體業務的訂單總額達300億美元，經調整EBITDA為4.7億美元，超出分析師預期。

Pinterest收入增速兩年最慢

此外，社交媒體Pinterest（美：PINS）次季收入見兩年來最低增速，且月度活躍用戶按年跌5%，與Twitter（美：TWTR）、Meta（美：META）等社交媒體一樣表現疲軟。不過受Elliott Investment Management成為最大股東的消息提振，刺激Pinterest股價早段升一成。

另外，《商業內幕》報道，軟件商甲骨文（美：ORCL）開始裁減美國僱員。消息稱，該公司稍後可能在加拿大、歐洲、印度等地裁員，以削減10億美元成本，其股價早段跌1%。

（綜合報道）

[國際金融]

上 / 下一篇新聞

尚乘數科半月升百倍 市值超匯控 港產美股市盈率逼6000倍 分析：股價被挾高
尚乘數科半月升百倍 市值超匯控 港產美股市盈率逼6000倍 分析：股價被挾高
主席蔡志堅 與證監仍有官司
主席蔡志堅 與證監仍有官司
祈耀年：分拆削弱港與全球聯繫
祈耀年：分拆削弱港與全球聯繫
港燈溢利增1.6% 中期分派維持0.1594元
港燈溢利增1.6% 中期分派維持0.1594元
PCAOB主席：中概股退市仍可被追底稿
PCAOB主席：中概股退市仍可被追底稿
避退市風險 新濠博亞擬總部遷澳門
避退市風險 新濠博亞擬總部遷澳門
港6月零售跌1.2% 連跌兩月 零售協會：7月更淡靜 料消費券效果短暫
港6月零售跌1.2% 連跌兩月 零售協會：7月更淡靜 料消費券效果短暫
羅兵咸永道：倘11月起局部通關 料全年零售額增5％
羅兵咸永道：倘11月起局部通關 料全年零售額增5％
亞太區股市挫 恒指失守20000點
亞太區股市挫 恒指失守20000點
海港企業中期虧損擴大 料酒店業務續蝕
海港企業中期虧損擴大 料酒店業務續蝕
CBRE：現6博彩公司料取得牌照
CBRE：現6博彩公司料取得牌照
集度汽車擬融資最多31億 或引新投資者
集度汽車擬融資最多31億 或引新投資者
證監會：探討碳市場合適監管框架
證監會：探討碳市場合適監管框架
恒大CFO錢程 任風險化解委員會委員
恒大CFO錢程 任風險化解委員會委員
美6月職位空缺1070萬 9個月低
美6月職位空缺1070萬 9個月低
分析：Tesla上季歐銷量跌半
分析：Tesla上季歐銷量跌半
張兆聰：佩洛西事件影響料短暫 吉利逢低吸
張兆聰：佩洛西事件影響料短暫 吉利逢低吸
盧楚仁：中美倘爆衝突 日圓料續強
盧楚仁：中美倘爆衝突 日圓料續強
技術取勝：恒生料118元有承接
技術取勝：恒生料118元有承接
劉思明：港股待超賣反彈 兗礦回調可吸
劉思明：港股待超賣反彈 兗礦回調可吸
周顯：螞蟻最快1年後重新上市
周顯：螞蟻最快1年後重新上市
湯文亮：美國三權分立 與長臂管治
湯文亮：美國三權分立 與長臂管治
INNOVALE周六首輪賣318伙 3日收逾4000票 對撼NOVO次輪348伙
INNOVALE周六首輪賣318伙 3日收逾4000票 對撼NOVO次輪348伙
大手客購維港滙7伙 付辣稅4824萬
大手客購維港滙7伙 付辣稅4824萬
市建局觀塘重建方案 樓面佈局增彈性
市建局觀塘重建方案 樓面佈局增彈性
銀行租太古坊二座逾15萬呎
銀行租太古坊二座逾15萬呎
建灝鄭智荣沽天寰1房 5年帳面賺四成
建灝鄭智荣沽天寰1房 5年帳面賺四成
地建會：業界全方位投入抗疫
地建會：業界全方位投入抗疫
128 WATERLOO享開揚市景
128 WATERLOO享開揚市景
累售40伙 特色戶最高成交呎價7萬
累售40伙 特色戶最高成交呎價7萬
步行10餘分鐘到地標商場MOKO
步行10餘分鐘到地標商場MOKO
瑞士百達：高油價利好綠能發展
瑞士百達：高油價利好綠能發展