Uber次季收入倍升 總訂單2270億新高 股價早段飈17％

中美關係緊張之際，美股三大指數早段下滑。重型機械製造商Caterpillar（美：CAT）次季銷售遜預期，股價早段跌逾3%，是拖累道指跌200點原因之一。

仍未扭虧 蝕26億美元

Uber行政總裁霍斯勞沙希（Dara Khosrowshahi）預期，其業務將繼續受惠交通需求增加，以及消費者的支出由購物轉為購買服務。他早在5月表示，Uber「對衰退有抵抗力」，但仍會採取措施控制成本。

雖然面對司機不足，Uber仍逐步減少為吸引人手而提供的額外獎金及獎勵支出，另專注於改進軟件設計，以提升效率。由於司機與乘客數量不平衡，令乘客支付更高的車費，有助Uber上季表現。

霍斯勞沙希稱，現在使用Uber的消費者和合作伙伴的數量均創歷史新高。據Uber公布，每月有1.22億人使用其平台，超出分析師預期的1.205億。不過Uber上季仍錄26億美元淨虧損，當中17億美元來自對Aurora（美：AUR）、Grab（美：GRAB）和Zomato（美：ZOMATO）的投資及持股價值重估。

今年股價累跌43%

隨着聯儲局加息，Uber此類缺乏利潤的科技平台近期不受投資者歡迎。今年截至周一收市，Uber股價跌43%，同行Lyft股價跌67%。Lyft將於周四公布業績。

與Lyft相比，Uber的關鍵優勢是擁有食品速遞業務Uber Eats。該業務在新冠疫情期間蓬勃發展，至今持續增長。Uber的配送業務，包括餐飲、雜貨及酒類配送的訂單總額按年增7%至139億美元。Uber預計，第三季整體業務的訂單總額達300億美元，經調整EBITDA為4.7億美元，超出分析師預期。

Pinterest收入增速兩年最慢

此外，社交媒體Pinterest（美：PINS）次季收入見兩年來最低增速，且月度活躍用戶按年跌5%，與Twitter（美：TWTR）、Meta（美：META）等社交媒體一樣表現疲軟。不過受Elliott Investment Management成為最大股東的消息提振，刺激Pinterest股價早段升一成。

另外，《商業內幕》報道，軟件商甲骨文（美：ORCL）開始裁減美國僱員。消息稱，該公司稍後可能在加拿大、歐洲、印度等地裁員，以削減10億美元成本，其股價早段跌1%。

（綜合報道）

[國際金融]