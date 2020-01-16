經濟

CBRE：現6博彩公司料取得牌照

【明報專訊】隨疫情穩定，澳門逐步放寬防疫措施，澳門賭場昨日恢復營運。前身為Union Gaming的CBRE發表最新報告稱，澳門博彩業前景依然暗淡，雖然當局展開新一輪賭牌競投，惟對外來博彩公司吸引力不大，料最終六大賭牌會落在現有牌主手上。另里昂報告認為澳博（0880）面對澳門的持續挑戰，其資金流動性依然緊絀，維持對澳博跑輸大市的評級。

入場費不菲 料競爭者不多

CBRE的報告指出，當地經營環境複雜，可開發土地有限，重新發放的賭牌年期為10年，入場費不菲，令外來博彩公司卻步。即使競投期比2001年展開競投時為長，並多出15日，料只會吸引小量競爭對手過來，現有的6家博彩公司均會重新取得牌照，相信當局政府會在年底前完成重新招標。報告預計，由於澳門與內地尚未有免檢疫通關時間表，旅客仍需隔離7日及持陰性檢測證明，該行料8月博彩收入不會有顯著回升，至9月仍然很少，展望10月長假可帶動收益。

里昂：澳博維持「跑輸大市」

里昂報告指出，澳博今年第二季的EBITDA虧損仍差於預期，雖然有指澳博母企澳娛將向其提供50億元的股東貸款，惟報告依然認為公司的資金流動性緊張。報告預計，其利潤將繼續收窄，全年LBITDA將擴大至29.84 億元，目標價維持3.34元及評級「跑輸大市」。澳博昨日跌近3%，收報3.08元。

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