港6月零售跌1.2% 連跌兩月 零售協會：7月更淡靜 料消費券效果短暫

明報記者 蕭嘉聰

扣除價格變動後，6月的零售業總銷貨數量的臨時估計按年下跌4.1%。以今年上半年計，零售業總銷貨價值的估計下跌2.6%，總銷貨數量亦下跌5.6%。6月網上銷售佔總零售銷售的8.2%，約為23億元，按年上升0.5%。以上半年計，本地零售業網上銷售價值臨時估計升24.0%。

網上銷售23億 按年升0.5%

零售管理協會表示，今年6月及上半年較2018年同期下跌超過三成，反映整體零售市道與正常水平仍有一大段落差。協會相信，6月錄得跌幅主要因為第一期消費券的動力微，再加上經濟疲弱，令市民消費更謹慎。零售商期望，8月派發消費券可再次為業界帶來新動力，但相信提振作用只能維持短時間，並會逐周遞減。協會又稱， 政府預估本港第二季GDP按年下跌1.4%，反映外圍經濟及地緣政治的影響開始浮現，加上美國加息趨勢，造成港匯波動、股票市場動盪，進一步削弱市民的消費力和購物意欲，將成為零售業一大隱憂。

按零售商主要類別計，6月超級市場貨品的銷貨價值跌0.3%；百貨公司貨品銷貨價值跌2.4%；藥物及化妝品銷貨價值跌1.7%；汽車及汽車零件銷貨價值跌10.9%，以上類別的跌幅按月有所收窄。另外，珠寶首飾、鐘表及名貴禮物6月的銷貨價值升2.3%，較5月升7.7%有所收窄，以上半年計按年仍跌6.8%。

政府發言人：零售表現視乎疫情發展

政府發言人表示，零售業表現在第二季改善，不過動力在季末疫情確診數字回升，以及多家主要央行大幅加息而減弱，令6月零售輕微跌。展望未來，第二階段消費券將支持市民消費，但往後表現亦視乎本地疫情發展，以及金融狀况收緊對市民消費能力和氣氛影響。