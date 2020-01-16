經濟

PCAOB主席：中概股退市仍可被追底稿

【明報專訊】審計底稿問題纏繞中美兩國多年，市傳部分握有敏感數據的中概股擬自願退市「避查」，惟彭博引述美國上市公司會計監督委員會（PCAOB）主席Erica Williams表示，PCAOB的審查權限具追溯效力，意味中概股從美國退市後，仍可能會被要求提供相關審計底稿。

Erica Williams表示，由於PCAOB需要知道企業去年是否有參與欺詐行為，故認為中概股今年決定退市，與監管機構的審查工作並無衝突。她沒有具體指明任何公司，亦未有透露追溯期有多久，但表示法律上沒有為追溯期設上限。

轉用美審計機構「未足夠」

對於部分公司從審計師轉向美國審計機構，以避免退市威脅，Erica Williams稱「這還不夠」，解釋PCAOB將決定中國內地和香港是否作為整個司法管轄區遵守，而非根據個別公司做出決定。目前為止，內地和香港是全球唯獨兩個不允許PCAOB檢查的司法管轄區。Erica Williams強調，美國監管機構「必須能夠完全查閱」審計文件。

Erica Williams接受路透社訪問時指出，PCAOB不接受對審查底稿設任何限制，不容許出現漏洞亦不接受任何例外。她又表示，雖然中國希望獲得不同程度的訪問權限，但按照美國法律要求，PCAOB須獲得完全的接觸權限。

相關字詞﹕審計底稿

上 / 下一篇新聞

尚乘數科半月升百倍 市值超匯控 港產美股市盈率逼6000倍 分析：股價被挾高
尚乘數科半月升百倍 市值超匯控 港產美股市盈率逼6000倍 分析：股價被挾高
主席蔡志堅 與證監仍有官司
主席蔡志堅 與證監仍有官司
祈耀年：分拆削弱港與全球聯繫
祈耀年：分拆削弱港與全球聯繫
港燈溢利增1.6% 中期分派維持0.1594元
港燈溢利增1.6% 中期分派維持0.1594元
避退市風險 新濠博亞擬總部遷澳門
避退市風險 新濠博亞擬總部遷澳門
港6月零售跌1.2% 連跌兩月 零售協會：7月更淡靜 料消費券效果短暫
港6月零售跌1.2% 連跌兩月 零售協會：7月更淡靜 料消費券效果短暫
羅兵咸永道：倘11月起局部通關 料全年零售額增5％
羅兵咸永道：倘11月起局部通關 料全年零售額增5％
亞太區股市挫 恒指失守20000點
亞太區股市挫 恒指失守20000點
海港企業中期虧損擴大 料酒店業務續蝕
海港企業中期虧損擴大 料酒店業務續蝕
CBRE：現6博彩公司料取得牌照
CBRE：現6博彩公司料取得牌照
集度汽車擬融資最多31億 或引新投資者
集度汽車擬融資最多31億 或引新投資者
證監會：探討碳市場合適監管框架
證監會：探討碳市場合適監管框架
恒大CFO錢程 任風險化解委員會委員
恒大CFO錢程 任風險化解委員會委員
Uber次季收入倍升 總訂單2270億新高 股價早段飈17％
Uber次季收入倍升 總訂單2270億新高 股價早段飈17％
美6月職位空缺1070萬 9個月低
美6月職位空缺1070萬 9個月低
分析：Tesla上季歐銷量跌半
分析：Tesla上季歐銷量跌半
張兆聰：佩洛西事件影響料短暫 吉利逢低吸
張兆聰：佩洛西事件影響料短暫 吉利逢低吸
盧楚仁：中美倘爆衝突 日圓料續強
盧楚仁：中美倘爆衝突 日圓料續強
技術取勝：恒生料118元有承接
技術取勝：恒生料118元有承接
劉思明：港股待超賣反彈 兗礦回調可吸
劉思明：港股待超賣反彈 兗礦回調可吸
周顯：螞蟻最快1年後重新上市
周顯：螞蟻最快1年後重新上市
湯文亮：美國三權分立 與長臂管治
湯文亮：美國三權分立 與長臂管治
INNOVALE周六首輪賣318伙 3日收逾4000票 對撼NOVO次輪348伙
INNOVALE周六首輪賣318伙 3日收逾4000票 對撼NOVO次輪348伙
大手客購維港滙7伙 付辣稅4824萬
大手客購維港滙7伙 付辣稅4824萬
市建局觀塘重建方案 樓面佈局增彈性
市建局觀塘重建方案 樓面佈局增彈性
銀行租太古坊二座逾15萬呎
銀行租太古坊二座逾15萬呎
建灝鄭智荣沽天寰1房 5年帳面賺四成
建灝鄭智荣沽天寰1房 5年帳面賺四成
地建會：業界全方位投入抗疫
地建會：業界全方位投入抗疫
128 WATERLOO享開揚市景
128 WATERLOO享開揚市景
累售40伙 特色戶最高成交呎價7萬
累售40伙 特色戶最高成交呎價7萬
步行10餘分鐘到地標商場MOKO
步行10餘分鐘到地標商場MOKO
瑞士百達：高油價利好綠能發展
瑞士百達：高油價利好綠能發展