PCAOB主席：中概股退市仍可被追底稿

Erica Williams表示，由於PCAOB需要知道企業去年是否有參與欺詐行為，故認為中概股今年決定退市，與監管機構的審查工作並無衝突。她沒有具體指明任何公司，亦未有透露追溯期有多久，但表示法律上沒有為追溯期設上限。

轉用美審計機構「未足夠」

對於部分公司從審計師轉向美國審計機構，以避免退市威脅，Erica Williams稱「這還不夠」，解釋PCAOB將決定中國內地和香港是否作為整個司法管轄區遵守，而非根據個別公司做出決定。目前為止，內地和香港是全球唯獨兩個不允許PCAOB檢查的司法管轄區。Erica Williams強調，美國監管機構「必須能夠完全查閱」審計文件。

Erica Williams接受路透社訪問時指出，PCAOB不接受對審查底稿設任何限制，不容許出現漏洞亦不接受任何例外。她又表示，雖然中國希望獲得不同程度的訪問權限，但按照美國法律要求，PCAOB須獲得完全的接觸權限。