經濟

祈耀年：分拆削弱港與全球聯繫

【明報專訊】匯豐控股（0005）相隔兩年半以來，昨日首次在新冠疫後召開在港非正式股東會，派息和分拆亞洲業務成為小股東與管理層的「攻防」焦點。香港為匯控盈利主要來源，有股東要求將亞洲業務分拆，以集中資源投資亞洲。匯控行政總裁祈耀年回應稱，香港業務收入不少來自全球各地客戶，將香港業務脫離集團，將削弱與全球的連接，對香港盈利能力和派息皆有影響。

祈耀年指出，客戶選用其服務是因為該行連接全球，香港的收入來源不止亞洲本地業務，更反映國際業務流入香港。因為分拆涉及重大成本，增加業務不明朗，反而會不利股價表現和派息。

稱港收入源自全球客戶

有股東建議遷冊回到香港，以降低被歐美制裁的風險，祈耀年回應，該行有良好管理機制，在各地遵守法律，不認為該行國際性銀行的架構會面對制裁風險，反而可加強減低風險的能力。

有股東認為英國面對脫歐、通脹等不同問題，遷冊回港可避免日後再次被英國監管機構中止派息的風險，不過匯控主席杜嘉祺指出，2020年爆疫時，全球監管機構其實皆要求停派股息，他引用分析指類似新冠疫情是百年一遇的事件，再次出現機率低，監管機構是不會因經濟或政治原因要求停派股息。他認為2020年集團推行改革後，去年和今年中期業績改善，反映已取得一定成果，認為最佳增加回報的方法，是維持現有架構和策略。

有小股東請願，要求補派被中止的2019年度末期息，對於以特別息補派的建議，管理層未有直接回應，杜嘉祺稱，明白股息對小股東的重要，已經盡早恢復派息，正集中於恢復疫情前的派息水平。

匯控本周一（1日）正式回應分拆建議，指分拆不能為股東帶來更大價值，早前推動分拆討論的大股東中國平安（2318）則回應，關注到匯控不少中小股東表達的訴求，凡是有利匯控改善經營業績、提升公司價值的，都會支持。

相關字詞﹕杜嘉祺 平保 祈耀年 分拆 制裁 香港 匯控

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