西松建設3億放售星光行及坪輋地盤

高力資本市場亞洲區行政董事林嘯東表示，其中星光行506至512室及524至526室，10個單位總面積約8339方呎，其中506至512室屬海景單位，意向呎價約1.55萬元；524至526室則不設窗戶，意向呎價1.1萬元，整批單位意向價約1.1642億元。至於粉嶺坪輋露天貯物地盤，地契用途為農地，城規用途為露天貯物，佔地約87,481方呎，業主意向價1.75億元，呎價約2000元。

「迷你倉天后」4580萬沽葵涌工廈

另外，怡邦行（0599）公布，該公司最新以4580萬元購入葵涌打磚坪街有利工業貨倉大廈4樓C、D室，以面積約16,151方呎計，呎價約2836元，物業原業主為福星國際實業有限公司，董事包括有「迷你倉天后」之稱的許綺芹及許洪成。許氏2010年以約804萬元購入上址，持貨約12年，帳面勁賺3776萬元或約4.7倍。

九建柯沛鈞2550萬購西營盤舖

資料顯示，西營盤高街23A號前座地舖，面積約800方呎，上月登記以2550萬元售出，呎價近3.2萬元，買家為九建（0034）「太子爺」柯沛鈞。原業主1959年以約13.4萬元購入，其後曾內部轉讓，現帳面升值189倍。