皓畋4房近半億沽 4年蝕22%屋苑最傷

據悉，上述單位為皓畋6座中層B室，實用面積1477方呎，連車位以4980萬元易手，實呎33,717元。原業主2018年以5670萬元一手購入，其後再以380萬元一手購入車位，共6050萬元，帳面蝕1070萬元，若連同使費料實蝕約1360萬元或22%。

原築2房撻訂戶1個月賣平5%

事實上，多個地區都有低價二手買賣，中原地產元朗副區域營業經理王勤學表示，元朗7月全月最終僅錄約74宗二手成交，較6月約117宗按月下降43宗或37%，成交量為2020年7月錄得72宗成交後的兩年新低。

王勤學續稱，元朗原築2座中層H室，實用面積481方呎，2房間隔，7月初原以625萬元沽出，其後遭買家撻訂，料當時買家遭殺訂逾10萬元，業主遂再度放盤，叫價625萬元，新近獲另一名買家以590萬元承接，較原先的成交價少35萬元或5.6%，實呎12,266元。原業主於2017年10月於525萬元購入，持貨近5年，帳面獲利65萬元或12%。

另美聯高級區域營業董事吳志輝表示，荔枝角美孚新邨第2期吉利徑11號高層A室，實用面積705方呎，3房間隔、望市景，以757萬元易手、實呎10,738元，低市價8%；原業主2002年8月以170萬元購入，帳面獲利587萬元或近3.5倍。

「怪獸大廈」遺產貨305萬沽

價位返6年前

至於鰂魚涌有「怪獸大廈」之稱的50年舊樓海山樓，一個中層17室，實用面積327方呎，上月以305萬元售出，與2016年同面積低一層17室成交價300萬元相若，實呎僅9327元，亦屬近年屋苑低價位。

資料顯示，原業主1972年僅3.555萬元一手購入，近年成為遺產貨，物業50年後轉手，帳面升值逾301萬元或近85倍。