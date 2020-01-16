ONE INNOVALE加推123伙 個別加價2% 折實均呎14560元 NOVO LAND最快今加推

明報記者 容婌維

恒基物業代理營業（一）部總經理林達民表示，項目加推2號價單123伙，因應樓層關係及涵蓋特色戶，今批單位有約2%加幅。他續稱，項目自過去周日起接收認購登記，截至昨晚，兩日累收2700票，以首兩張價單共246伙計，超額近10倍。今批123伙，實用面積由208至609方呎，涵蓋開放式至3房戶型及特色戶，價單定價由338.5萬至940.5萬元，價單呎價由14,863至21,873元；發展商維持最高7%折扣優惠，折實價314.8萬至874.66萬元，折實實呎介乎13,822元至20,342元。

以價單1號的A座20樓1室為例，實用面積609方呎，3房間隔，價單定價924.3萬元、實呎15,177元；而列於價單2號，較上述單位低一層A座19樓1室，定價則為940.5萬元、實呎15,443元，較對上一層的單位高出16.2萬元或約2%。另一邊廂，NOVO LAND第1A期最快周末開展次輪銷售。新地代理總經理陳漢麟表示，項目或於短期內再加推單位應市；他續稱，第1A期設有8伙特色戶，包括天池屋，稍後將以招標形式盡推，成交價有望挑戰區內呎價新高紀錄。

飛揚加推48伙山景戶 呎價平一成

在上述兩大新界盤爆搶客戰下，長實（1113）旗下兩個新界盤亦連環加推餘貨，其中與新地合作的屯門青山公路飛揚第1期，昨日加推5號價單共48伙，折實均呎13,495元，較6月底公布的4號價單折實均呎15,025元低約一成，屬項目開盤至今折實均呎最低的一批單位。長實高級營業經理楊桂玲表示，今批單位全數屬山景戶，集團與合作伙伴新地均同意，與以往推出的海景單位有別，故價錢有所調整。

價單5號入場單位為1座1樓F室，實用面積281方呎1房間隔，折實價393.04萬元，屬項目開盤至今售價最低的單位，折實實呎13,987元；至於呎價最低單位為第1座1樓K室，屬實用面積482方呎2房間隔，折實售578.2萬元，折實呎價11,996元，屬今年主要新盤中，折實呎價最低的單位。項目昨日亦公布銷售安排，將於周五（5日）以價單形式發售75伙、另有5伙特色戶招標出售。

名日．九肚山周五推售54伙

至於長實同系、樓花期尚餘約8個月的沙田九肚名日．九肚山，昨日亦上載銷售安排，將於周五發售54伙。單位分別來自6號及7號價單，實用面積介乎484至1228方呎，以最高19%折扣優惠計，折實價由769.4萬至約3189.4萬元不等。