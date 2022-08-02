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經濟
2022年8月2日星期二
劉思明 技術取勝
投資策略
匯控三大理據 反對分拆亞洲業務 經第三方評估 稱風險大沒創造價值
稅前利潤遠勝預期 倫敦開市續升2%
內房銷售弱 下半年續撥備
內房貸款撥備急增 恒生半年少賺近五成
龔楊恩慈退休 陳文接任中銀副總裁
天財資本保薦中國糖果失職 罰300萬
出口惡化 港GDP連縮兩季 消費較首季好轉 分析料下半年續改善
澳門上月賭收4億 澳博兩年半蝕百億
阿里稱力保美港兩地上市 股價續受壓失90元
南海控股：與國企合作 助深圳盤復工
儲局「轉鴿」日圓4連升 兌美元創6周新高 兌港元俳徊5.9
悉尼樓價按季挫4.7% 40年最急
蘋果發4批債券 最長40年期
張兆聰：恒指雖弱市况不差 操作機會仍多
劉宇亮：汽車業向好 可逢低收集
蔡明都：金融科技如何產生社會效益
何民傑：「酷熱津貼」害基層
薛偉傑：200W快速充電 料成旗艦手機新標準
技術取勝：匯控或回試50元
劉思明：汽車股大彈 慎防利好兌現
周顯：初創上市前融資 成本低風險小
湯文亮：大大方方與鬼鬼「竄竄」
ONE INNOVALE加推123伙 個別加價2% 折實均呎14560元 NOVO LAND最快今加推
銷監局半年收逾百宗投訴 九成來自同一項目
皓畋4房近半億沽 4年蝕22%屋苑最傷
海茵莊園1房首錄租賃 月租1.15萬
西松建設3億放售星光行及坪輋地盤
大鴻輝1.8億購荷李活道全幢 擬連毗鄰發展
技術取勝：匯控或回試50元
【明報專訊】百威宜收復23.5元（圖）
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