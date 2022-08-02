阿里稱力保美港兩地上市 股價續受壓失90元

港轉主要上市 料可減震盪

同時，集團指出，證交會今次的行動，意味美國上市公司會計監督委員會（PCAOB）無法完全檢查或調查阿里截至今年3月底財年的審計底稿，成為阿里巴巴第一個「未檢查」年度。根據《外國公司問責法案》，若PCAOB連續3個年度未能完全檢查或調查，阿里則有除牌危機。

上月底，阿里申請轉換在港雙重主要上市，預期將於今年底前生效。集團表示，因應在香港第二上市以來，其公眾流通量顯著增加，加上在大中華區擁有大量業務運營，故預期雙重主要上市地位將有助擴大其投資者基礎及帶來新增的流動性。市場分析認為，雙重主要上市將有更強的風險對冲能力，即使阿里從美國退市，亦不會影響香港的上市地位，避免退市風險。

事實上，近年有愈來愈多中概股申請在港雙重主要上市，例如小米（1810）創辦人雷軍有份投資、金山軟件（3888）旗下的雲服務公司金山雲（美：KC），以及嗶哩嗶哩（9626）、知乎（2390）、金融壹賬通（6638）等，有關股份均被美國當局列入「確定除牌名單」。