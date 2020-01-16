出口惡化 港GDP連縮兩季 消費較首季好轉 分析料下半年續改善

明報記者 蕭嘉聰

按GDP各個主要組成部分分析，政府於4月派發首輪消費券後，私人消費開支在第二季持平，較第一季跌5.8%有所改善，而且按季升逾5%；政府消費開支繼首季上升6.7%後，第二季再按年升13%；本地固定資本形成總額第二季按年跌3%，同樣較首季的7.8%跌幅改善。

進出口按年跌6.2%及8.6%

另外，貨品出口及進口第二季分別按年下跌8.6%及6.2%，服務輸出則按年升1.8%，扭轉首季的2.9%跌幅；服務輸入第二季跌0.7%，較首季的3.8%跌幅有所收窄。

政府發言人表示，隨着新冠疫情改善和放寬防疫措施，加上政府各項支援措施的幫助，本地經濟活動有所恢復。不過近日新冠確診數字回升和金融狀况收緊，影響季內後期的復蘇趨勢，香港經濟在第二季改善幅度較預期小。外圍方面，環球需求減弱及中港跨境陸路貨運往來持續受阻，對香港出口造成嚴重影響。

發言人又表示，全球經濟前景惡化將在今年餘下時間繼續拖累香港的出口表現，通脹高企及全球多個主要央行收緊貨幣政策，亦會壓抑經濟增長。不過，如果中港跨境運輸持續改善，或可紓緩香港對外貿易的表現。

恒生：反映外圍經濟轉差

恒生銀行經濟研究部主管兼首席經濟師薛俊昇指出，第二季GDP跌幅主要反映外圍環境轉差影響，近月歐美經濟出現放緩迹象，影響環球貿易活動，本港進出口貨量按年跌幅有所擴大，拖累本地消費及投資復蘇步伐。他稱環球經濟不景氣，以及主要央行進一步收緊貨幣政策，仍是下半年本港經濟將面對的風險。不過，政府推出消費券等刺激經濟措施，加上防疫措施有望再放寬，或有助零售銷售持續改善。

薛俊昇預計下半年本港經濟表現會較上半年有所好轉，但具體復蘇速度仍要視乎外圍環境、主要央行收緊貨幣政策速度，以及未來疫情發展多項因素而定。