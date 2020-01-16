天財資本保薦中國糖果失職 罰300萬

負責人停牌7個月

證監會表示，在往績紀錄期間，2015年11月上市的中國糖果，大部分收益均來自兩名主要客戶，而他們向集團支付的大部分款項都透過多名第三方付款，理應被視為一項預警迹象，或被用作掩飾資金來源以便欺詐。雖然盡職審查文件載列了有關第三方付款，但吳沒有將焦點轉往是否有必要進一步查詢，或者質疑付款方式是否合理，沒有一切合理的盡職審查及抱着專業的懷疑態度，以確定第三方付款的使用程度及理據。此外，兩名主要客戶的擁有權的資料出現不一致情况，惟天財資本未有將焦點轉往該些盡職審查文件中識別到的矛盾之處，以及所得出的結論。

證監會提到，有需要傳遞具阻嚇力的強烈信息，以表明保薦人的缺失不容姑息，不過考慮到公司的財務狀况，證監未有對其施加更高的罰款。