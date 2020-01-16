天財資本保薦中國糖果失職 罰300萬

【明報專訊】證監會譴責天財資本並處以罰款300萬元，批評公司未有履行其在中國糖果於創業板（現稱GEM板）的上市申請中的保薦人職責，包括沒有就代表中國糖果的兩名主要客戶作出的第三方付款進行合理的盡職審查，以及就盡職審查工作備存妥善的紀錄。此外，證監亦暫時吊銷天財負責人員（RO）吳文廣的牌照，為期7個月至明年2月底，指他沒有履行RO兼保薦人主要人員的職責。
負責人停牌7個月
證監會表示，在往績紀錄期間，2015年11月上市的中國糖果，大部分收益均來自兩名主要客戶，而他們向集團支付的大部分款項都透過多名第三方付款，理應被視為一項預警迹象，或被用作掩飾資金來源以便欺詐。雖然盡職審查文件載列了有關第三方付款，但吳沒有將焦點轉往是否有必要進一步查詢，或者質疑付款方式是否合理，沒有一切合理的盡職審查及抱着專業的懷疑態度，以確定第三方付款的使用程度及理據。此外，兩名主要客戶的擁有權的資料出現不一致情况，惟天財資本未有將焦點轉往該些盡職審查文件中識別到的矛盾之處，以及所得出的結論。
證監會提到，有需要傳遞具阻嚇力的強烈信息，以表明保薦人的缺失不容姑息，不過考慮到公司的財務狀况，證監未有對其施加更高的罰款。