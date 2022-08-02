內房貸款撥備急增 恒生半年少賺近五成

CEO：下半年加P機會很大

截至6月底，恒生上半年扣除預期信貸損失變動及其他信貸減值提撥前之營業收入為149.44億元，按年減少14%。該行預期信貸損失淨提撥為20.96億元，按年上升17.57億元。期內，淨利息收入為123.56億元，按年上升4%，淨利息收益率改善1個基點至1.52%，純利錄47.04億元，按年下跌46%。普通股股東權益回報率為5.2%，按年下跌4.7個百分點。恒生派第二次中期息0.7元，上半年合共派息1.4元，按年減少36%。

恒生財務總監梁永樂表示，目前恒生的內地商業房地產相關貸款約為660億元，當中民企佔400億元，190億元貸款有抵押品，210億元為無抵押貸款，但其有110億元屬於資產質素良好，僅100億元為高風險。恒生已針對較高風險的貸款，為其中40億元作出足夠的撥備。該行強調，整體資產質素穩健，並會一直密切監察各個借款人的情況，適時作更多撥備。

210億無抵押貸款 高風險佔100億

針對內房爛尾樓風波，梁永樂透露，該行在相關內地期房貸僅佔13億元，為內地整體按揭業務185億元中的7%，當中主要的9億元為國企及外商投資企業開發商，民企開發商佔3.5億至4億元，完工程度已達83%，預期損失不大，屬風險可控。梁續稱，該行已於去年下半年收緊批出期房貸的政策，需視乎開發商的能力、項目完工程度以及項目地點，如項目完工比率接近七成才會批出，亦只接受內地一線及主要為大灣區的二線城市的項目房貸。

梁永樂指出，與樓宇相關的1個月銀行同業拆息維持升勢，約九成按揭已達封頂水平。由於銀行資金成本上漲，下半年有很大機會加P。儲蓄利率亦會跟隨上升，惟速度及時間未必一樣。

展望下半年，施穎茵認為，情況「有危亦有機」，壓力依然存在。疫情繼續影響貿易、旅行及經濟活動，外圍風險如內房發展、通脹、商品價格上升均影響銀行業務。不過，利息上升將有望帶動淨利息收益率，以及利息相關的業務。