內房銷售弱 下半年續撥備

截至第二季尾，匯控有198億美元內地商業房地產貸款，較去年底減7%。邵偉信稱其中120億美元是離岸貸款，當中35%被列為次級或減值等級，已作10億美元撥備。他又指內地商業房貸只佔集團貸款1%，已審慎撥備，目前只有一名貸款人將違約。雖然環球經濟不明，但邵偉信稱，整體資產質素未感壓力。第二季預期信貸損失提撥為平均貸款額的0.17%，他預期下半年逐步正常化至0.3%正常水平。

港淨利息收入增 稅前盈利按季彈44%

第五波疫情打擊匯控香港財富管理業務，令香港業務在首季除稅前盈利大跌28%。第二季雖跌16.03%至14.67億美元，不過按季則反彈43.54%，主要由於淨利息收入上升，淨手續費收入則跌23.48%。港元拆息持續上升，邵偉信不評論上調最優惠利率（P）時間，表示密切監察港元拆息上升，一旦時機適合就會加息。