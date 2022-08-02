匯控三大理據 反對分拆亞洲業務 經第三方評估 稱風險大沒創造價值

明報記者 歐陽偉昉

匯控為反駁分拆亞洲業務的建議，市傳早前聘請高盛協助內部評估。匯控昨日列舉三大反對分拆的理由，包括須負擔龐大的一次過成本、日後持續營運成本將會增加，以及執行業務上還有重大風險（見表1）。匯控指出，執行分拆計劃需要3至5年，將影響期內其他轉型和投資計劃；而分拆後的亞洲業務須重新申請美元清算的許可，而且申請牌照可能遇上困難，其間或不能直接參與清算，影響其跨國業務的客戶。祈耀年表示，過去個案顯示，即使是分拆在單一市場營運的小型歐洲銀行，都需要20億美元成本，而且失敗風險很高，更遑論分拆匯控這般大規模的大型銀行。

對於是否已和平保接觸，祈耀年表示已在4月和平保代表會面，不過拒絕透露會面內容，稱雙方會保持溝通。另外，對於向平保給予董事局席位的建議，祈耀年指委任董事時，會考慮是否有潛在利益衝突等因素，平保在銀行、保險業務，及經營地域上，與匯控皆有重疊，因此較困難。建議將匯控亞洲業務分拆的導火線之一，是英倫銀行在2020年因應新冠疫情爆發，要求包括匯控在內英國銀行取消派發末期股息等，引起不少香港股東不滿。

擬明年復派季息 派息比率升至50%

匯控亦在昨日公布，擬在2023年恢復季度派息，若明年首季實行，將為3年來首度派發季息。因應對回報預測提升，匯控預期2023年和2024年派息比率將為約50%，較2021年的40%提高，仍在40%至55%的指引範圍以內。

匯控今年度中期息每股0.09美元，按年多28.57%。匯控財務總監邵偉信表示，今年派息比率預計將低於50%。匯控預期明年首3季的股息，將低於2019年新冠疫情爆發前的0.1美元季度股息水平 ，他表示不預期股息可立刻回復至疫情前水平，該行將審慎地將股息回復至疫前水平。

料年內「不太可能回購」

匯控普通股權一級資本比率13.6%，低於14%至14.5%目標區間，主因孳息曲線變動令金融工具估值虧損，以及監管變動所致，匯控預期今年內將不太可能再行回購股份，明年上半年將考慮再回購。