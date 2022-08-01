馬泰陽：加息有危也有機

雖然預期本港有機會加息，不過實際上本港低息環境持續多年，現時的按揭利率與歷史高位相距甚遠，相信即使港銀加息，對市民的心理影響大於實際影響。不過加息壓力下，難免會打擊部份資金不足者的入市信心，部分準家或採取審慎策略，靜觀市場變化；相信部分業主或擴闊議價空間，但未見大幅劈價求售個案。究其原因，近年樓市短炒的風氣已幾近絕跡，目前大部分的業主以自用為主，持貨力強，加上在承做按揭時，需要通過加息3厘的壓力測試，因此，即使銀行上調最優惠利率（P），甚至達封頂息率，也未必令業主即時受影響，不過即將打算置業準買家需要未來的申請按揭時銀行或會提高壓力測試的要求，變相提升入市門檻。

筆者認為，本港未來有機會跟美國加息，加息速度及幅度料循序漸進，市場「有危就有機」，不排除有部分二手盤業主擔心供樓成本增加，擴大議價空間，止賺離場，對有實力及有意入市準買家而言某程度上是「福音」，加上「波叔Plan」協助，對資金充裕準買家有一定的吸引力。新盤方面，即使本港有機會加息，發展商仍不斷推售新盤，並擴大優惠，入場價極具吸引力，此消彼長，吸引買家入市，相信下半年樓價走勢將靠穩。

香港置業營運總監及九龍區董事

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[馬泰陽]