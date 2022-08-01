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經濟
2022年8月1日星期一
葉創成 技術取勝
投資策略
7月新盤成交不足千宗 4個月首見 NOVO加推168伙 INNOVALE首日收1600票
銷監局上半年接103宗投訴 歷年新高
十大屋苑7月143成交 兩年半低
天寰複式大宅月租5.6萬破頂
新世界新蒲崗兩活化工廈 每年收租4000萬
匯控今放榜 分拆爭議再惹關注 投行估次季盈利跌兩成
銀債料加碼至450億 保證息率見4厘
大新銀行：次季信用卡業務回復至疫前水平
ACCA：金融科技普及 財會人士更渴市
北京燃氣藍天：擬發展LNG及再生能源業務
恒大子公司未能還款 所持盛京股份遭申接管
金科服務向母企「輸血」 擬授15億人幣貸款
瑞士寶盛鄧啟志：中國新興產業 晶片電動車股長線看好
美經濟轉弱 9月加息料放緩
瑞士寶盛明年起租太古坊4層樓面
Soul社交「元宇宙」吸年輕客 付費用戶比率低 收入升仍未扭虧
息口升 上市企業融資趨難 業界：部分公司借財仔應急
Lalamove冀加強自行培訓解人才荒
內地7月綜合PMI 52.5 按月降1.6個百分點
比亞迪四川路橋合作拓電池上游供應
智能食品標籤 過期即變色
只適用肉類海產 水果蔬菜澱粉等不適合
陳智鑾：投資新盤要留意發展商質素
環球經濟數據
金子：通脹利加租 領展Call 20728
張兆聰：中港股巿乏力 光伏玻璃可短炒
張兆聰：美股博反彈 吼科技高啤打股
伍禮賢：中移動逾8厘股息吸引 目標價53元
潘啓才：投資虧本是騙局還是技不如人？
謝偉銓：香港有需要填海嗎？
外幣短期定存賺息抗通脹
沈永年：中山推「限跌令」穩樓市
陸振輝：人生最重要是知足
林嘉文：憧憬放慢加息 美匯或下試103
凱基亞洲：美加息符預期 留意匯通達海爾
區偉志：NFT除了投資 也可做慈善
陸振球：商廈業主陷兩難 買收租股小心
陸振球：美國玩火 小心擦槍走火
林少陽：美股料進熊二反彈期
技術取勝：綠債處上升軌之上
李聲揚：股巿乃是positive sum game
蔡金強：中美股市此消彼長
徐家健：美官方否認衰退 意味持續加息
艾雲豪：球王領隊教你的管理學
李順威：油價看好看淡皆有理據
劉思明：港股跌勢剛開始 撈底審慎
何啟聰：科技股再急跌 阿里熊61311
瑞銀亞洲：資金流好倉 美團購17331
摩根大通亞洲：博業績做好 匯控購15965
周顯：MIRROR事件涉及公司錯綜複雜
王弼：壞消息當好消息 8月仍有得炒
曾淵滄：3隻本港地產股屢創高位
湯文亮：香港銀行等加息等了很久
陳永傑：美加息料變溫和 利港樓市
廖偉強：期望樓價大跌最後變失望
布少明：樓價唔「息」驚
馬泰陽：加息有危也有機
凱柏峰系列毗鄰康城商場港鐵站
珀麗灣實呎跌穿1.2萬關口
永明調查:港人「退休掌控力」改善 高通脹持續 退休規劃要趁早
技術取勝：綠債處上升軌之上
【明報專訊】中電橫行區徘徊（圖）
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