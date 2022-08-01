經濟
幫你格價

投資策略

外幣短期定存賺息抗通脹

【明報專訊】近日多家本地銀行推出多種貨幣定存優惠，包括港元、美元、人民幣等。鑑於近期投資市場調整，如手上資金充裕，敘做短期定存不失為一個為資金保值、對抗通脹的選擇之一。

明報記者 黃清瑤

港元：中銀最高12個月2.2厘

中銀香港（2388）為不同客戶提供新資金特惠定期存款優惠，透過網上銀行及手機銀行申請的「自在理財」客戶定存12個月，可享2.1厘年利率優惠、「智盈理財」客戶享2.15厘、「私人財富」或「中銀理財」客戶享最高2.2厘息率。如中銀理財客戶存入50萬元，12個月可獲利息1.1萬元。若為現有個人客戶，利率會較低，介乎2厘至2.1厘，視乎客戶級別。富邦銀行優惠利率只適用於全新個人客戶選用Ambassador Banking及網上銀行服務，並需透過分行申請，金額達50萬元以上，定存3個月已可獲2.4厘利率、12個月為3.1厘。若金額介乎100萬至1000萬元，可獲3個月2.5厘。

南洋商業銀行推出「賞加息」定存計劃，定存10萬至100萬元以下，12個月享2厘優惠利率；100萬至500萬元以下享2.3厘優惠利率；500萬元以上享2.4厘優惠利率。

星展銀行推出網上定存優惠，最低起存金額為5萬元，1個月享0.6厘，12個月為2.4厘。如首次開立網上定存，可獲300元現金獎賞。

工銀亞洲客戶透過網上銀行或手機銀行，定存5萬至80萬元以下，享12個月2.7厘；80萬元以上至300萬元以下享2.8厘。

外幣：美元較高息

外幣定存方面，中銀香港提供7天澳元及紐元10厘優惠利率、英鎊及加元為11厘，美元5厘。富邦銀行提供美元優惠定存利率，並只適用於全新客戶，美元定存等值50萬港元以上，3個月可獲3.1厘、12個月可獲3.6厘。若金額介乎等值100萬至1000萬港元，3個月可獲3.2厘息。

南洋商業銀行的「賞加息」計劃，提供美元優惠利率，等值10萬至100萬港元以下，可享1.3厘萬優惠利率，100萬港元以上享1.6厘。

工銀亞洲推出多種貨幣定存優惠，1萬英鎊以上，享12個月1.2厘利率，1.5萬紐元以上，享12個月2.5厘利率，1.5萬紐元以上，享12個月2.1厘利率，1.5萬加元以上，享12個月1.9厘利率。美元定存利率相對較高，1.5萬至10萬美元以下，享12個月2.7厘利率，10萬至100萬美元以下，享12個月2.8厘利率。

人民幣：南商1個月3.5厘

中銀香港為現有個人客戶提供特惠利率，智盈理財及自在理財可享7天10.5厘優惠利率，以50萬元計算，可獲利息1006元；私人財富或中銀理財享11厘優惠利率，以50萬元計算，可獲利息1054元。

若定存1個月，任何客戶均享3.5厘，定存50萬元可獲利息1458元，如憂慮人民幣短期內下跌，7天定存會是較理想選擇。

富邦銀行為全新客戶提供優惠，無論定存3個月、6個月、9個月或12個月，都可享2.7厘優惠利率，惟要求資金達等值50萬港元或以上。

南洋商業銀行的「倍高息」計劃，推出短期定存優惠，個人客戶經網上或手機銀行，定存等值1000港元以上，可享7天13.88厘優惠利率，1個月為3.5厘。

建行亞洲（0939）推出1星期定存推廣年利率優惠，客戶致電分行或客戶經理或親臨分行，定存等值10萬至1000萬港元，享7天11厘優惠利率，若為持有「定期一本通帳戶」，不論新資金或現有資金，透過機銀行、網上銀行或於指定分行之智慧櫃員機敘做定存，100萬元以下資金額外享1厘年利率，存款期由1個月至12個月起。

工銀亞洲客戶定存10萬至50萬元人民幣以下，享1個月1.6厘特惠利率，12個月為2.3厘。50萬元人民幣以上，享1個月1.65厘特惠利率，12個月為2.35厘。

最優惠策略：新客或全新資金優惠較多

多家銀行都推出定存優惠，部分要求為全新客戶或全新資金，對客戶存款金額亦有一定要求。在港元定存方面，倘若定存金額較少，或於50萬以下，可以考慮工銀亞洲，12個月最高2.7厘，高於星展及南洋商業等銀行。倘若定存資金高遠50萬元以上，成為富邦銀行全新客戶，3個月以可獲得2.4厘，遠高於其他銀行。

人民幣方面，上半年人民幣兌美元跌大約5%，有市場分析員預期，下半年下跌空間不大，主要是由於經濟重啟以及政府推出支持政策。倘若對前景有信心，可以考慮南洋商業銀行，7天13.88厘優惠利率，以及中銀香港1個月享3.5厘優惠利率。

最後，外幣方面，如果選擇定存美元，相信美元會走強，中銀香港提供7天5厘優惠及工銀亞洲提供12個月2.7厘優惠最划算。在目前市况下，如果憂慮外幣走勢波動，最好選擇港元定存。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[幫你格價]

上 / 下一篇新聞

7月新盤成交不足千宗 4個月首見 NOVO加推168伙 INNOVALE首日收1600票
7月新盤成交不足千宗 4個月首見 NOVO加推168伙 INNOVALE首日收1600票
銷監局上半年接103宗投訴 歷年新高
銷監局上半年接103宗投訴 歷年新高
十大屋苑7月143成交 兩年半低
十大屋苑7月143成交 兩年半低
天寰複式大宅月租5.6萬破頂
天寰複式大宅月租5.6萬破頂
新世界新蒲崗兩活化工廈 每年收租4000萬
新世界新蒲崗兩活化工廈 每年收租4000萬
匯控今放榜 分拆爭議再惹關注 投行估次季盈利跌兩成
匯控今放榜 分拆爭議再惹關注 投行估次季盈利跌兩成
銀債料加碼至450億 保證息率見4厘
銀債料加碼至450億 保證息率見4厘
大新銀行：次季信用卡業務回復至疫前水平
大新銀行：次季信用卡業務回復至疫前水平
ACCA：金融科技普及 財會人士更渴市
ACCA：金融科技普及 財會人士更渴市
北京燃氣藍天：擬發展LNG及再生能源業務
北京燃氣藍天：擬發展LNG及再生能源業務
恒大子公司未能還款 所持盛京股份遭申接管
恒大子公司未能還款 所持盛京股份遭申接管
金科服務向母企「輸血」 擬授15億人幣貸款
金科服務向母企「輸血」 擬授15億人幣貸款
瑞士寶盛鄧啟志：中國新興產業 晶片電動車股長線看好
瑞士寶盛鄧啟志：中國新興產業 晶片電動車股長線看好
美經濟轉弱 9月加息料放緩
美經濟轉弱 9月加息料放緩
瑞士寶盛明年起租太古坊4層樓面
瑞士寶盛明年起租太古坊4層樓面
Soul社交「元宇宙」吸年輕客 付費用戶比率低 收入升仍未扭虧
Soul社交「元宇宙」吸年輕客 付費用戶比率低 收入升仍未扭虧
息口升 上市企業融資趨難 業界：部分公司借財仔應急
息口升 上市企業融資趨難 業界：部分公司借財仔應急
Lalamove冀加強自行培訓解人才荒
Lalamove冀加強自行培訓解人才荒
內地7月綜合PMI 52.5 按月降1.6個百分點
內地7月綜合PMI 52.5 按月降1.6個百分點
比亞迪四川路橋合作拓電池上游供應
比亞迪四川路橋合作拓電池上游供應
智能食品標籤 過期即變色
智能食品標籤 過期即變色
只適用肉類海產 水果蔬菜澱粉等不適合
只適用肉類海產 水果蔬菜澱粉等不適合
陳智鑾：投資新盤要留意發展商質素
陳智鑾：投資新盤要留意發展商質素
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：通脹利加租 領展Call 20728
金子：通脹利加租 領展Call 20728
張兆聰：中港股巿乏力 光伏玻璃可短炒
張兆聰：中港股巿乏力 光伏玻璃可短炒
張兆聰：美股博反彈 吼科技高啤打股
張兆聰：美股博反彈 吼科技高啤打股
伍禮賢：中移動逾8厘股息吸引 目標價53元
伍禮賢：中移動逾8厘股息吸引 目標價53元
潘啓才：投資虧本是騙局還是技不如人？
潘啓才：投資虧本是騙局還是技不如人？
謝偉銓：香港有需要填海嗎？
謝偉銓：香港有需要填海嗎？
沈永年：中山推「限跌令」穩樓市
沈永年：中山推「限跌令」穩樓市
陸振輝：人生最重要是知足
陸振輝：人生最重要是知足
林嘉文：憧憬放慢加息 美匯或下試103
林嘉文：憧憬放慢加息 美匯或下試103
凱基亞洲：美加息符預期 留意匯通達海爾
凱基亞洲：美加息符預期 留意匯通達海爾
區偉志：NFT除了投資 也可做慈善
區偉志：NFT除了投資 也可做慈善
陸振球：商廈業主陷兩難 買收租股小心
陸振球：商廈業主陷兩難 買收租股小心
陸振球：美國玩火 小心擦槍走火
陸振球：美國玩火 小心擦槍走火
林少陽：美股料進熊二反彈期
林少陽：美股料進熊二反彈期
技術取勝：綠債處上升軌之上
技術取勝：綠債處上升軌之上
李聲揚：股巿乃是positive sum game
李聲揚：股巿乃是positive sum game
蔡金強：中美股市此消彼長
蔡金強：中美股市此消彼長
徐家健：美官方否認衰退 意味持續加息
徐家健：美官方否認衰退 意味持續加息
艾雲豪：球王領隊教你的管理學
艾雲豪：球王領隊教你的管理學
李順威：油價看好看淡皆有理據
李順威：油價看好看淡皆有理據
劉思明：港股跌勢剛開始 撈底審慎
劉思明：港股跌勢剛開始 撈底審慎
何啟聰：科技股再急跌 阿里熊61311
何啟聰：科技股再急跌 阿里熊61311
瑞銀亞洲：資金流好倉 美團購17331
瑞銀亞洲：資金流好倉 美團購17331
摩根大通亞洲：博業績做好 匯控購15965
摩根大通亞洲：博業績做好 匯控購15965
周顯：MIRROR事件涉及公司錯綜複雜
周顯：MIRROR事件涉及公司錯綜複雜
王弼：壞消息當好消息 8月仍有得炒
王弼：壞消息當好消息 8月仍有得炒
曾淵滄：3隻本港地產股屢創高位
曾淵滄：3隻本港地產股屢創高位
湯文亮：香港銀行等加息等了很久
湯文亮：香港銀行等加息等了很久
陳永傑：美加息料變溫和 利港樓市
陳永傑：美加息料變溫和 利港樓市
廖偉強：期望樓價大跌最後變失望
廖偉強：期望樓價大跌最後變失望
布少明：樓價唔「息」驚
布少明：樓價唔「息」驚
馬泰陽：加息有危也有機
馬泰陽：加息有危也有機
凱柏峰系列毗鄰康城商場港鐵站
凱柏峰系列毗鄰康城商場港鐵站
珀麗灣實呎跌穿1.2萬關口
珀麗灣實呎跌穿1.2萬關口
永明調查:港人「退休掌控力」改善 高通脹持續 退休規劃要趁早
永明調查:港人「退休掌控力」改善 高通脹持續 退休規劃要趁早