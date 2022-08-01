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張兆聰：美股博反彈 吼科技高啤打股

【明報專訊】本欄主要回顧美股市况和展望新一周的發展，也會不定期探討A股熱炒主題。美股的發展由初期的高通脹、聯儲局大幅加息，到近兩個月開始同時擔心衰退，繼而限制加息幅度，增長股開始止跌回穩；再到近期美企業績沒想像中差，通脹預期也受油價回落而降溫，美股更出現一浪高於一浪的形態。上周情况是大型科技企業如Google母企Alphabet（GOOG）、微軟（MSFT）等業績為市場接受，聯儲局主席鮑威爾將利率與經濟數據掛鈎，再沒有前瞻指引，被解讀為鴿派，美股大漲，納指創2020年以來最大單日升幅。

上述就是美股的情况，樂觀者押注通脹見頂，加息開始放緩，9月加息50或75點子（100點子等於1厘），11月再加25點子便見頂，利率升至鮑威爾所言的3至3.5厘的中性利率水平，資金於是開始炒作增長股。審慎者認為通脹就算見頂，也不大可能快速回落。事實上，6月通脹雖然很受油價急升拉動，能源按月增長7.5%，過去一年上漲41.6%，但其實食品價格和居家用餐費用均按月升1%，且連續6個月漲幅達1%以上，房租月增0.8%，是自1986年4月以來的最大按月漲幅。油價回順屬利好，但是否持續下跌仍要觀察，通脹即使見頂但依然是一個問題，尤其是去年7月至9月仍是低基數，短期內通脹回落但幅度有限，股市反彈後高位會受阻。

基金現金水平極高利反彈

市場對於高通脹、加息甚至企業盈利轉弱都有充分準備，但最重要的是基金的現金水平極高，只要避險情緒稍作改善便容易出現反彈，這也在上周議息後出現了。從業績來看，兩大巨頭微軟和Alphabet都在績後有好表現，但主要是沒有如市場般差，同時雲計算依然增長強勁。

微軟Alphabet業績沒預期般差

其實業績中有亮點也有缺點，例如Google搜尋業務就勝預期，收入增長13.5%至407億美元，高於市場預期的403億美元，這是因為旅遊和零售相關的搜尋廣告推動增長，但YouTube的廣告收入僅升4.8%，反映企業面向普羅大眾的廣告開支偏審慎。最好的仍是雲計算，兩者不約而同指企業在經濟放緩中，更傾向加大科技投資以鞏固競爭優勢，微軟的AZURE和Google Cloud收入分別升46%和36%。亞馬遜（AMZN）和蘋果（AAPL）業績理想兼未來盈收指引佳，進一步拉升美股。

納指100抵20周線 阻力漸大

美股現在是反彈期，能否由反彈走向升浪仍很不明朗，上周三起連日急升，更令未入市者有點難以入場。市場可以憧憬通脹見頂回落甚或明年減息，但要真的快將成為事實，或至少確定性極高才會有資金持續流入。今次回升力度可跟3月一次媲美，但領升的龍頭納指已到達20周線，阻力漸大。

科技股或高啤打股是資金博反彈對象，前者因為業績有保證兼受惠利率見頂憧憬，升勢較可靠，後者則有大量投機資流入博反彈，只是炒時爭先湧入，炒完也蜂擁離場，很是波動。新能源和猴痘概念當炒，前者如Enphase（美：ENPH）、Sunrun（RUN）、First Solar（FSLR）、Plug Power（PLUG）、FuelCell Energy（FCEL）等都很強，可以小注跟進。

新能源猴痘概念股當炒

至於一些保守穩健板塊走勢其實不錯，例如SPDR必需消費類股ETF（XLP）、醫保醫護股ETF（XLV）、公用股ETF（XLU）都走勢偏強，會是市場風險胃納急增前的資金流向對象。

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[張兆聰 放眼全球]

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