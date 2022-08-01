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Soul社交「元宇宙」吸年輕客 付費用戶比率低 收入升仍未扭虧

【明報專訊】經營內地虛擬社交平台Soul的Soulgate（下簡稱Soul）計劃來港上市。集團瞄準年輕一代，用戶以虛擬身分藉不同遊戲來社交互動，以「元宇宙」成功於內地「Z世代」建立較穩固的用戶群，近年收入亦呈爆炸式增長，但奈何集團目前變現能力有限，用戶付費比率較低，令虧損與收入同步上升。

撰文：旻晞

Soul去年曾計劃到美國納斯達克上市，但及後突然中止計劃，直至今年6月向港交所提交上市申請，聯席保薦人為美銀及中金。近年不少科網企業，幾乎都有阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）等身影。Soul也不例外，集團早前曾多次融資，引入包括騰訊等多個策略股東，截至最後實際可行日期，騰訊持有Soul普通股的49.9%，為集團主要股東。

主要股東騰訊 佔普通股49.9%

作為內地眾多社交媒體平台之一，Soul主攻年輕人市場，截至去年底，集團月活躍用戶中有近75%為「Z世代」（即1990代末至2010年前期出生的人）。而平台的主要特色，是用戶以虛擬身分於平台上各虛擬空間互動。根據艾瑞諮詢報告，Soul為中國首個所有用戶均通過虛擬人物角色（avatars）方式互動的社交網絡平台。

用戶（Souler）以虛擬身分互動，優點是用戶可毫無顧忌，表達自我、自由溝通，不用擔心私隱或因身分背景不同所造成的隔膜。用戶可創建avatars、寵物、音樂作品、獨特的派對房間，並通過各種遊戲或其他形式的功能溝通。平台系統亦會根據用戶的興趣，精準推薦內容及介紹擁有類似性格、生活方式及興趣的其他用戶互相認識，故相較其他社交媒體，Soul用戶的黏度及互動都較高。

截至最後可行日期，Soul月活躍用戶數目3160萬，按年升52%；日活躍用戶930萬，每名用戶日均使用時間45分鐘，帖文回覆率91%。而代表用戶忠誠度的3個月用戶留存率亦達到79.1%。

虛擬產品非必要消費 難持續

用戶的積極與熱情，令集團近年收入呈高速增長。Soul的收入模式主要有二，其一是增值服務。用戶透過Soul幣購買各類虛擬貨品及會員特權，包括特色的avatars、虛擬禮物等，佔集團收入的97%；其他收入來自廣告及自去年第一季開始，於「好物」商城業務，用戶互相發送實體禮物時獲得收入。售賣虛擬產品亦令集團享有高毛利率，如去年毛利率便高達85%（見圖）。

從變現業務可知，Soul相當依賴用戶於元宇宙的消費，去年集團月均付費用戶數目170萬，按年升78%，平均每月每付費用戶收入達60.5元（人民幣．下同），增近四成，但付費比率僅5.2%仍偏低。相比之下，音訊平台喜馬拉雅的付費比率達12.9%；網易雲音樂亦達15.8%，這反映單靠售賣虛擬產品服務的必要或可持續性，相較其他擁有獨特內容的社交媒體仍較為輸蝕。舉例說，你不會每天每周都會買一個新的avatars，但喜愛的作者、歌手有新作品，你都會有興趣看一看、聽一聽。

客群分散收入波動 支出大削盈利能力

依賴個體用戶，亦令集團客戶群極度分散，首五大客戶收入佔比不足半成，在企業市場暫時幾乎一片空白，亦不利未來收入穩定。同時，一如大部分互聯服務公司，前期投資成本龐大，嚴重侵蝕了企業的盈利能力。如集團銷售及營銷開支佔收入比於2019年高達289%，雖然去年已大幅降至118%，但仍是「入不敷支」；雖然隨着集團收入近年急速攀升，連同技術及開發開支兩大支出項目收入比重逐年下降，但實際支出金額每年升幅驚人，如去年平台技術開發支出達4.2億元，為2019年的4倍，佔收入比重32%。

支出龐大，令集團虧損連年擴大，即使按淨虧損率計算是逐年下降，由2019年的500%降至去年的103%，但今年初的疫情，繼而內地經濟放緩，相信距離扭虧為盈的日子仍有一段距離。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

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