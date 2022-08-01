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美經濟轉弱 9月加息料放緩

【明報專訊】由於美國經濟已連續兩季按年負增長，即使聯儲局上周一如市場預期加息0.75厘，惟當局對息口最新展望已相對轉鴿，瑞士寶盛私人銀行中國研究策略師及香港區研究部主管鄧啟志預測，聯儲局下次於9月的議息會議僅會加息0.25厘，此舉有利美股估值回升，抵消盈利預測被下調的影響，相信美股目前即使仍未見底，亦已更接近底部。

聯儲局經過一連兩日開會，一致表決通過，於本港時間上周四凌晨宣布將聯邦基金利率上調0.75厘；聯儲局在發表的政策聲明中強調，儘管當地就業增長仍保持強勁，但近期已有迹象顯示消費和生產已經放緩，反映當局自3月以來採取一系列激進的加息行動正開始發揮作用。值得注意的是，是次聯儲局的政策聲明對於可能採取的下一步行動沒有提供明確的指引，似乎在為放緩加息步伐預留空間。

鄧啟志分析，近來美國首次申領失業救濟人數緩緩上升（見圖1），而且成屋銷售已連續5個月下跌（見圖2），反映當地經濟增長有放緩跡象，料此趨勢會至少持續至明年初，令聯儲局不願意進一步大幅加息，或至少願意放緩加息步伐。他續說，近日油價等大宗商品價格已從高位回落，對於美國控制通脹有滯後幫助，亦減低聯儲局須加息壓抑通脹的壓力。

利估值回升 美股近見底

假如聯儲局一如預期放緩加息步伐的話，鄧啟志認為，這對於美股估值屬正面，有利美股見底回升：「市場現對美股盈利預測仍然偏高，仍有下調空間，例如某間當地大型零售上市公司剛公布的上季業績便比較差，估計陸續會有更多上市公司公布遜於預期的業績，市場因此會下調它們的盈利預測，所以美股或仍有下行空間，但由於聯儲局減慢加息料令美股估值回升，所以美股現已更接近底部了」。

另外，恒指於去年12月20日、今年1月6日及2月25日低位分別為22,665、22,709及22,718點，曾出現三底支持，惟隨着俄烏戰爭問題發酵，恒指於3月2日收報22,343點，跌穿三底支持後，3月15日低見18,235點，即使近月出現反彈，4月上旬及6月下旬靠近22,600點附近均未能突破，可見前支持已變為阻力（見圖3）。

港股短期料續震盪 下季聚焦二十大

鄧啟志分析，除了美國眾議院議長佩洛西擬率團訪台此不明朗因素外，內地逾200個工程延誤樓盤所帶來的業主暫停償還按揭問題如何發展亦有待觀察，故此他預期恒指短期後市震盪為主，除了中美角力需要維持鬥而不破外，三大變數轉趨向好，才可支持恒指回升，「第一，內地居民暫停按揭供款的問題需要系統性解決；第二，要持續見到內地政府刺激經濟措施；第三，要見到內地企業盈利開始見底，這要8月出上半年業績才可以評核，暫時我們在這方面傾向保守」。

展望下季的話，鄧啟志分析，最重要的焦點便是二十大，「二十大出來的結果將影響內地未來5年經濟政策走向，會決定港股第四季是否回升，甚至決定2023年會否是一個新的機會」。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

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相關字詞﹕二十大 太古坊 美股 美國加息 瑞士寶盛私人銀行鄧啟志

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