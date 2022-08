瑞士寶盛鄧啟志：中國新興產業 晶片電動車股長線看好

明報記者 葉創成

佩洛西居美國候補總統第二順位,僅次於副總統賀錦麗(Kamala Harris),屬美國政壇第三號人物,而且她與美國總統拜登亦同屬民主黨,她打算率團訪問台灣一事近日已一直廣泛流傳。上周四國家主席習近平與拜登通話時表明絕不為任何形式的「台獨」勢力留下任何空間、拜登亦重申美方的「一中政策」沒有改變後,翌日彭博社便引述消息人士透露佩洛西將於當天率團訪問亞洲,將訪問日本、韓國、馬來西亞及新加坡,而台灣為暫定行程,令市場感到震驚,港股當日顯著受壓,恒指大跌466點或2.26%。

鄧啟志在專訪中就此表示:「我認為股市會跟着事情的發展而波動(move after every single news headline),而我不認為市場對於事情發展的方向有強烈意見而計入某一個情境 (I don't think market has a strong view on how this may unfold to price in a particular scenario)。」

中美分陣營 致經濟放緩通脹升

不論是次佩洛西擬訪台的事件如何發展,鄧啟志認為中美關係在未來多年料會繼續成為市場焦點,而他相信可以考慮以下兩點:「第一,雖然每逢中美關係出現新狀况,就會對股市帶來短期影響,但我認為市場最關注的因素是制裁的情况,因為這反映政治上的角力變成貿易衝突,市場需要重新計入下行風險,目前市場仍然觀望是次中美角力的事態發展。

「第二,中美貿易關係蜜月期料已成過去,美國對中國科技領域上的制裁會繼續加強力度,兩年前我們已說去全球化,料中美將成為全球兩大陣營(bipolar world),好像世界變了分為兩部分一樣,我們認為在此背景下,市場會思考這對各方面的產業、經濟及通脹會有何長遠影響,這是基本面的改變。」

鄧啟志分析,蘇聯於1991年12月解體以來,過去逾30年全球化一直推動各國經濟快速增長,當中,中國在2001年加入世界貿易組織之後,中國股市(包括港股及內地A股)在2003年至2007年經歷大牛市,期內美股表現亦不錯,便是受惠於全球化的紅利;而隨着中美近年減少合作,全球化紅利減退,中美及全球經濟增長均減慢,通脹亦會較高:「由於有效的貿易減少,價格當然一定會上升。」

晶片業國產替代 帶來投資機會

不過,鄧啟志強調,在上述中美角力背景下,中國會出現有新興產業崛起,例如晶片業,由此亦帶來不少投資機會:「近來A股投資者便對國產替代的主題很感興趣,很多在A股上市的晶片股備受追捧,而不少本港上市的晶片股股價表現亦不錯,因為中國對晶片需求的確在增加,最近在7納米晶片技術亦有突破,這些都是中美衝突衍生出來正面的發展,我覺得這對投資者是機會。自從5月開始,中國晶片股股價反覆向好,原因是國產替代帶來新需求,以及某程度上亦反映上海疫情受控後復工復產帶動產能回升;作為比較,全球晶片股股價則相對波動,原因是受累全球經濟下滑。」

晶片相關A股反覆做好

鄧啟志不評論個股,而記者翻查彭博數據,4月底以來,紫光國微(深:002049)、京東方(深:000725)及北方華創(滬:002371)等A股上市的晶片相關股股價反覆向好,而即使本港藍籌晶片股中芯國際(0981)期內股價微跌,惟相對恒指下跌近半成亦屬跑贏大市(見圖1)。

上月初外電報道,美國要求荷蘭禁止向中國出口用於製造晶片的光刻機,中國外交部發言人趙立堅表示,這是美方濫用國家力量、倚仗技術霸權搞脅迫外交的又一例證,也是典型的技術恐怖主義。

鄧啟志分析,最近美國的確加強了在晶片領域對中國的限制,指「所謂的卡脖子,這是真的」,但他強調,中國晶片股股價期內仍然靠穩,因為市場正聚焦於國產替代的邏輯,而他亦相信,中國晶片公司可以找到合適的市場定位,「中國內地的晶片公司未來幾年要生產高端晶片的技術障礙的確很高,例如最新智能手機所用的往往是7納米或更微型的晶片,中國內地暫時未有能力生產,但汽車及其他消費電子產品需要的晶片毋須這麼高端,所以你見到即使去年全球晶片短缺影響歐美汽車製造的時候,但中國內地汽車製造所受的影響相對小。中國內地的晶片公司在未來幾年可望繼續生產很多相對不高端的晶片去滿足其他產品的需求,由此擴張產能及開拓市場」。

中國乃120多國最大貿易伙伴

美國國務卿布林肯、商務部長雷蒙多、日本外相林芳正與經濟產業大臣萩生田光一等美日外交及經濟部長,於上周六在華盛頓召開首次「2+2」會議,宣布攜手研發及量產「次世代2納米晶片」,指要聯手抵抗中國及由俄烏衝突造成的供應鏈挑戰。中國外交部就此回應,經濟全球化和貿易自由化是時代潮流,中國是120多個國家和地區的最大貿易伙伴,這是市場規律和企業選擇共同作用的結果。

內地電動車滲透率仍低 潛力大

鄧啟志分析,晶片的產業鏈來自全球多個國家,不少國家或地區均有自己具優勢的領域,例如美國企業在上游的集成電路設計 (Integrated Circuit Design)上的確有優勢,生產光刻機則是荷蘭企業的專長,而在下游晶圓代工(foundry)領域則由台灣、韓國及美國三家大企業主導,內地企業則在測試(testing)領域取得很高全球市場佔有率,而生產晶片須用到的氖氣(neon gas),全球一半產能來自正在交戰的俄羅斯及烏克蘭,「做一塊晶片,很多國家或地區都會有貢獻。我想說的是,雖然中國目前是被制裁的目標,當然有困難存在,但這並不代表中國特別弱,因為半導體生產本身需要全球化」。

另外,鄧啟志亦看好中資電動車產業興崛起帶來的中長線投資機會,「美國最大電動車公司近年也在上海設廠,其實代表中國電動車產業鏈的競爭力,而事實上,全球電動車產業鏈不少均在中國及亞洲。現時中國電動車滲透率仍低於兩成,在滲透率上升的過程中,至少未來2至3年電動車銷量的增長仍然十分強勁。目前基數真的很低,有些中國電動車公司現時每月只賣萬多輛車,所以未來會有高增長的空間,我們相信未來幾年電動車均是好的投資主題」。

鋰價料見頂 利電動車下游企業

在中國電動車產業鏈中尋寶,鄧啟示表示,瑞士寶盛私人銀行過去兩年一直比較看好上中游原材料公司,但國務院現已注意到下游造車企業盈利太低的問題,希望確保後者有一定盈利,相信會有政策推出,「在過去兩年,鋰的價格升幅數以倍計(見圖2),不少研究都認為鋰的價格已升過龍、會開始回落。另外,我們認為未來幾年會見到上中游及下游企業的議價能力會比較平衡,所以我們覺得日後電動車行業盈利不會像過去幾年般側重於上中游,會分些錢給下游企業賺」。

內地上月電動車銷售數據料不佳

由於監管要求,鄧啟志不會直接評論電動車產業鏈的個別股票,但他指出,現時在港上市的上游鋰礦企業只有兩家,另有多家電動車供應鏈企業在A股上市;而在本港上市的某家藍籌電動車公司,由於同時生產電池及造車,屬中下游;純粹造車的下游企業,則有3家屬本港上市公司。

鄧啟志續說,在3家純粹生產電動車的本港上市公司中,由於市場佔有率不停變化,「銷量並不是某一牌子長期領先」,投資者一定要密切留意最新市場銷售數據來適時買賣。他續說,上周有內地媒體報道,在上月首兩周全國電動車銷量按月下跌兩至三成,預示上月整月銷量並不理想,可等官方有關數據正式公布、壞消息落地後,再買入有關股份也不遲。

