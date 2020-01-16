ACCA：金融科技普及 財會人士更渴市

調查：逾半會員認為金融科技帶來工作機會

ACCA早前向5700名全球會員進行調查，發現逾半會員認為金融科技可為他們帶來工作機會。陳婉真表示留意到金融科技行業正面對技能缺口，包括大數據分析、運用Python編程作機器學習（Machine Learning）、網絡安全管理等，又指企業在數碼轉型的不同階段下，往往會欠缺相應的技能。她建議，各地政府可加強人才培訓，例如與教育伙伴合作提供課程等。

此外，陳婉真又指，各地政府應擔當「催化劑」角色，建立國際聯繫以學習最佳實務守則，並開發實驗室或監管沙盒，以支持創新。她強調，監管政策對行業發展至關重要，須根據共同準則加強各地之間的監管協調，以及利用合規方面的監管科技（Regtech）工具，以應對監管工作量及複雜程度。