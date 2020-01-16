ACCA：金融科技普及 財會人士更渴市

【明報專訊】近年金融科技（FinTech）備受各界關注，特許公認會計師公會（ACCA）香港分會會長陳婉真表示，會計界可在多個範疇參與其中，包括風險控制、合規、稅務等，加上會計師熟悉公司業務運作，亦可為公司的數碼轉型作出貢獻。最近會計界人才流失問題嚴峻，陳坦言，財會人員從來都「好搶手」，因可在不同商業範疇發展，預料未來金融科技行業對財會專業人士更為渴求。
調查：逾半會員認為金融科技帶來工作機會
ACCA早前向5700名全球會員進行調查，發現逾半會員認為金融科技可為他們帶來工作機會。陳婉真表示留意到金融科技行業正面對技能缺口，包括大數據分析、運用Python編程作機器學習（Machine Learning）、網絡安全管理等，又指企業在數碼轉型的不同階段下，往往會欠缺相應的技能。她建議，各地政府可加強人才培訓，例如與教育伙伴合作提供課程等。
此外，陳婉真又指，各地政府應擔當「催化劑」角色，建立國際聯繫以學習最佳實務守則，並開發實驗室或監管沙盒，以支持創新。她強調，監管政策對行業發展至關重要，須根據共同準則加強各地之間的監管協調，以及利用合規方面的監管科技（Regtech）工具，以應對監管工作量及複雜程度。