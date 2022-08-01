大新銀行：次季信用卡業務回復至疫前水平

料今年網上消費錄高單位數升幅

蔡秀琼稱，受限聚令等防疫措施所影響，信用卡業務今年首季度錄得跌幅，惟隨疫情放緩，第二季已回復至疫情前水平，當中反彈最強勁的為早前被勒令停業的食肆、美容及娛樂行業。她提到，大新今年上半年的壞帳率較為平穩，較去年同期相若，但與去年下半年相比則稍為遜色。蔡秀琼認為主要受季節性因素影響，疫情因素影響不大。她表示，壞帳率有滯後現象，由於疫情於2、3月爆發，相關影響可能反映於現季度或下季度，惟經濟已開始復蘇，加上失業率下降，料下半年壞帳率仍屬健康水平。

大新銀行總經理及零售銀行處智能數據及數碼創新部主管蕭建邦表示，大新在數碼轉型上已投資超過1億元，首要希望在優化功能上提升客戶體驗，例如讓客人簡易登入網上理財、提供收入及支出圖表，以及優化搜索引擎等。

數碼核心客戶佔整體客戶七成半

蕭建邦指，大新亦會善用大數據以精準營銷吸納客源，例如分析客戶消費紀錄，推薦合適銀行產品。另銀行業於近年已遂漸開放API（應用程式介面），蕭建邦表示，下半年將更多外面的合作伙伴開放API，甚或CDI（商業數據通），期望可在審批等方面取得進步。

蕭建邦表示，大新銀行數碼核心客戶已佔整體客戶七成半，按年上升兩成。當中，透過流動理財使用轉數快的客戶上升三成，使用電子月結單上升兩成，申請信用卡及私人貸款按年更升逾四成。