銀債料加碼至450億 保證息率見4厘

零售債規模 3年增逾20倍

陳茂波表示，金管局將會公布相關詳情。第六批銀債於去年8月10日發行，發行300億元，保證息率3.5厘，共25.7萬人認購，總金額約679.7億元。翻查資料，去年本港因應政府零售債券計劃發行的債券金額，已按年增加近七成至500億元，而2017至2019年暫停發行iBond期間，每年發債規模為30億元，相當於今年發債規模或較3年前大增逾20倍。

第二季GDP今公布 預告續收縮

陳茂波表示，今日將公布第二季本地生產總值，按季比較是有所改善，但按年比較則仍然收縮，只是跌幅應較第一季收窄，情况難言理想。考慮到全球以至本港經濟形勢的最新發展，下月中對本港全年經濟預測進行覆檢時，相信將難免要再次將其調低。

他指出，在覆檢本港經濟預測時，會綜合考慮帶動經濟的「三頭馬車」，即出口、消費和投資的最新情况。出口方面，由於美歐央行相繼加息，經濟轉趨疲弱，本港出口表現將受到拖累。事實上，上周剛公布的6月份本港整體出口貨值按年跌6.4%，當中對歐美市場出口由升轉跌，反映當地經濟轉差對本港出口造成的影響。

陳茂波說，面對短中期的經濟壓力，政府會小心密切注視形勢，適時調整政策應對變化。政府亦正全力籌備11月舉行的「國際金融領袖投資峰會」，連同同期舉行的香港國際七人欖球賽，將會是香港受疫情困擾兩年多來，恢復與海外聯繫的具國際性標誌的實體項目，將有助激活香港與國際間的聯繫，也有助彰顯香港國際金融中心的地位。