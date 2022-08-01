匯控今放榜 分拆爭議再惹關注 投行估次季盈利跌兩成

明報記者 歐陽偉昉

英媒：杜嘉祺祈耀年本周或晤平保

據英國《泰晤士報》報道，杜嘉祺及祈耀年已完成香港所指定的一周隔離措施，將於今日及周二（2日）出席匯控業績會及股東會，並可能在本周與平保代表會面。報道指出，雖然持集團9%股權的平保未必會直接派代表出席股東會，但早前聲稱代表匯控約500名小股東的西貢區議員方國珊已高調表明將出席，基於她曾公開表示支持平保建議匯控分拆，以及呼籲平保派出代表加入匯控董事局，預期匯控管理層將需要再度面對分拆爭議。

高盛發表報告，預期匯控第二季淨息差將按季擴張0.09厘至1.3厘，帶動全季淨利息收入可望按年上升10%。隨着本港銀行體系總結餘在下半年遞減，預料港元利率相應提高，匯控擁有大量存款，在加息周期中最為受惠。

高盛看好集團明年淨利息收入

高盛看好集團淨利息收入在2023年可增長達兩成，為歷來最快的淨利息收入增長速度，將今明兩年每股盈利分別按年上升1%和11%，並提到匯控有可能在2024年度恢復派發每年0.51美元每股股息，因此將匯控目標價由65元上調至70元，評級維持「買入」。

美國加息雖然可帶動匯控淨息差上升，不過同時令經濟前景轉弱，增加銀行的預期信貸損失撥備。美銀預期，匯控今年的信貸撥備將按年上升20%，不過預計即使未來3年匯控撥備增加14億美元，也只是佔同期預計淨利息收入增長金額的10%。

美銀認為，今年上半年匯控受股市下跌、財富管理業務疲弱、英鎊和人民幣匯價貶值影響，匯控第二季稅前利潤料為37.71億美元，或令市場失望。不過各國政策利率或已在第二季見底，下半年預料加快上升，預料利率在2023年見頂後，匯控可通過對冲令息差擴張持續至2025年。該行維持匯控「買入」評級，目標價維持70元。

摩根大通亦維持匯控「增持」評級，和65元目標價不變。因為1個月港元拆息上升了0.56厘，該行將今年匯控每股盈利上調3%。摩通又預期，目前資本水平可支持匯控在中期內，每年進行10億至20億美元回購。