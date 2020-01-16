經濟
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十大屋苑7月143成交 兩年半低

【明報專訊】加息陰霾下，加上新盤搶客，二手市場觀望氣氛濃厚。中原及美聯統計，十大屋苑剛過去周末兩日錄7宗成交，較前周同期13宗跌6宗或46%，零成交屋苑錄得5個。此外，十大屋苑7月共錄約143宗成交，較6月約147宗輕微下跌2.7%，並為兩年半以來按月新低。

值得留意的是，十大屋苑中有一半屋苑按月下跌，包括鴨脷洲海怡半島、鰂魚涌康怡花園及太古城、東涌映灣園、天水圍嘉湖山莊，其中跌幅最大為海怡半島，按月大跌53%。餘下5個屋苑全月成交量，包括荔枝角美孚新邨、紅磡黃埔花園、觀塘麗港城、沙田第一城及將軍澳新都城均錄得按月升幅，其中美孚新邨交投更按月急升逾九成，至本月全月錄21宗成交，為十大屋苑中交投量反彈最大的屋苑。

周末兩日十大屋苑7成交 跌46%

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，過去周末屯門NOVO LAND首輪銷售336伙全數沽清，盡吸市場購買力，令二手市場備受衝擊，更直接凍結新界區購買力。陳又指出，個別二手業主願意減價讓步，有見樓市前景未明，沽貨的決心加大。美聯物業住宅部行政總裁（港澳）布少明則表示，部分買家入市態度趨向審慎，惟本地置業剛需強勁，若二手業主下調樓價，筍盤不乏承接。布又認為，急於出貨業主可嘗試下調叫價，或可吸引準買家承接。

晉海3房1050萬沽 4年實蝕近12%

另外，將軍澳日出康城晉海有業主近日減價蝕讓套現離場。

中原地產高級分區營業董事伍錦基表示，晉海5A座高層B室，實用面積634方呎，3房間隔，向東南、望海景，原業主今年2月起叫價1150萬元放盤，其後累減100萬元或約8%，最新以1050萬元易手、實呎16,562元。原業主於2018年以1130.37萬元一手購入，持貨約4年，帳面蝕約80萬元或約7%；若同使費計，原業主料需實蝕逾132萬元，實際蝕幅近12%。

[香港地產]

相關字詞﹕二手蝕讓 晉海 海怡半島 美孚新邨 十大屋苑

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