銷監局上半年接103宗投訴 歷年新高

翻查數據，一手新例於2013年4月生效後，當局平均每年接獲約50宗有關一手物業銷售的投訴，不計算今年上半年的數據，過去接獲最多投訴的一年為2014年，全年涉72宗，而今年上半年則較之多出31宗或43%。

涉新盤失實陳述等佔八成

資料亦顯示，上述103宗投訴個案中，有關「失實陳述及/或傳布虛假或具誤導性資料」的佔最多，涉及82宗或八成，而該同類投訴於去年全年僅接獲4宗；至於今年上半年接獲的其他投訴則分別有關售樓說明書、價單、銷售安排、廣告及其他。另外，期內局方接獲506宗查詢，較去年上半年516宗，略為減少10宗或2%。

值得留意，長沙灣一個曾易手的新盤項目於今年5月陸續交樓，有指新發展商未有按舊發展商承諾提供「包借呼吸Plan」予採用建築期付款的樓花買家，令大批買家大失預算，未能如期上會收樓。銷監局暫未有回應投訴急增原因，以及相關投訴所涉及的新盤項目，未知會否與上述按揭糾紛有關。

[香港地產]