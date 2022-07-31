Open Menu
主頁
每日明報
即時新聞
明報OL網
明報影片
明報健康網
訂戶專享
會員平台
經濟
要聞
港聞
經濟
娛樂
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
副刊
英文
作家專欄
消費券
新冠疫情
大灣區
圖片看世界
經濟
2022年7月31日星期日
馮其十 神州新形勢
中國經濟
標指7月升9% 20個月最勁 憧憬美息近頂 分析：市場回暖或令通脹再升
聯儲局大手加息 美30年定按息急回
NOVO LAND首輪沽清 擬短期加推
美證交會可能除牌名單納阿里巴巴
潤地旗下物業減免租半年 最多涉25億人幣
美再收緊晶片製造設備出口中國
意政局不穩 恐掀歐元區危機
市場憂歐央行錯誤啟動加息周期 入冬或衰退
張宗永：政經二三事
便攜式多功能護理設備 整合多種護理技術
馮其十：內地花式促消費前景幾何？
馮其十：內地花式促消費前景幾何？
【明報專訊】內地近來促消費「十八般武藝」齊發，招招式式都瞄準當前薄弱環節，冀能在下半年將消費拉回正軌。惟今後幾個月各種不確定因素過多，消費能否切實企穩複蘇並不樂觀。
上 / 下一篇新聞
標指7月升9% 20個月最勁 憧憬美息近頂 分析：市場回暖或令通脹再升
聯儲局大手加息 美30年定按息急回
NOVO LAND首輪沽清 擬短期加推
美證交會可能除牌名單納阿里巴巴
潤地旗下物業減免租半年 最多涉25億人幣
美再收緊晶片製造設備出口中國
意政局不穩 恐掀歐元區危機
市場憂歐央行錯誤啟動加息周期 入冬或衰退
張宗永：政經二三事
便攜式多功能護理設備 整合多種護理技術
馮其十：內地花式促消費前景幾何？
標指7月升9% 20個月最勁 憧憬美息近頂 分析：市場回暖或令通脹再升
聯儲局大手加息 美30年定按息急回
NOVO LAND首輪沽清 擬短期加推
美證交會可能除牌名單納阿里巴巴
潤地旗下物業減免租半年 最多涉25億人幣
美再收緊晶片製造設備出口中國
意政局不穩 恐掀歐元區危機
市場憂歐央行錯誤啟動加息周期 入冬或衰退
張宗永：政經二三事
便攜式多功能護理設備 整合多種護理技術
prev
next