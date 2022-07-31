經濟
馮其十 神州新形勢

中國經濟

馮其十：內地花式促消費前景幾何？

【明報專訊】內地近來促消費「十八般武藝」齊發，招招式式都瞄準當前薄弱環節，冀能在下半年將消費拉回正軌。惟今後幾個月各種不確定因素過多，消費能否切實企穩複蘇並不樂觀。

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