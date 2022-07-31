潤地旗下物業減免租半年 最多涉25億人幣

華潤置地同日公布6月銷售數據，期內總合同銷售金額為396.9億元，按年升2.5%，總合同銷售建築面積約為171.59萬平方米，按年少29%。期內權益合同銷售金額按年增21.9%至296.3億元，權益合同銷售建築面積按年少19.8%至約125.56萬平方米。

集團今年至今累計合同銷售金額按年跌26.6%至約1210.4億元，總合同銷售建築面積按年挫39%至約587.17萬平方米。期內累計投資物業實現租金收入則按年跌5.9%，至約80.9億元。集團提到，6月已減免部分租金，投資物業已確認減免租金金額錄得約17.5億元。

華潤萬象盈喜 料中期多賺30%

華潤置地旗下華潤萬象（1209）則發盈喜，估計中期純利按年增25%至30%，因收購公司財務併表及市場外拓，促使集團物業管理在管建築面積大增，加上來自華潤置地及第三方業主的合約商業項目數量上升，推高商業運營管理服務收入。