美證交會可能除牌名單納阿里巴巴

阿里美股上周五收市較港股再跌6%

SEC表示，被列入臨時名單的公司將有15個工作天聯絡該部門，阿里提交反對證據限期為8月19日。阿里美股上周五收市報89.37美元，跌11.12%，折合87.7港元，較上周五在港收市93.1港元再跌5.8%。上周五阿里在港已跌了6%。以整個7月計，阿里美股大跌21%，是自2021年11月以來表現最差的一個月。

阿里已在上周宣布申請轉換在港雙重主要上市，料今年底生效，亦傳馬雲因中國政府的監管壓力，計劃放棄對螞蟻集團的控制權。不過，外電報道，SEC的舉動提高了投資者憂慮，預計將有更多中概股跟隨阿里巴巴步伐來港主要上市，以對冲退市風險。

報道又稱，如中美未能解決審計糾紛，中概股將面臨退市，金山雲（美：KC）亦已在上周宣布計劃在港雙重主要上市，加入早前完成在港主要上市的嗶哩嗶哩（9626）及再鼎醫藥（9688），以吸引更多的中國投資者。