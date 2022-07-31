聯儲局大手加息 美30年定按息急回

投資者湧入 債券孳息跌

報道指出，按揭利率在聯儲局召開會議前幾天的變動不大，不過一直緩慢地由6月中突破6厘的高位回落。同時，按揭利率下跌亦是在美國商務部公布第二季GDP後，由於錄得連續兩季經濟收縮，被廣泛認為是一個衰退信號，投資者湧向相對安全的債券市場，令債券孳息率下跌，按揭利率的走勢與美國10年期國債孳息率相近，後者上周五亦跌至2.65厘水平。

《Mortgage News Daily》首席運營官Matthew Graham認為，今次按揭利率急跌並不尋常，更有趣及不常見的是，因為投資者通常會先湧向最基本、無風險的債券，因此按揭利率較美國國債孳息率下跌得更快的現象，正好與一般情况相反。他又稱，過去一個月的利率轉變，令投資者現時更喜歡持有按揭債務。

此外，較低的按揭利率似乎對潛在買家只有輕微刺激。房地產經紀公司Redfin的報告指出，由於按揭利率已從近日高位回落，過去一個月的搜索量和看房量略有上升。但買家興趣上升未有轉化成新的購房合同或銷售，待售房屋的供應量正在緩慢增加，亦有報導稱更多賣家降價出售房屋。