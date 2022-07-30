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2022年7月30日星期六
陸振球 樓市解碼
睇樓手冊
外匯基金半年蝕1442億 歷來最差 分析憂美衰退續加息 下半年料未止血
按證連續4月加定按息 累升1.4厘
美加息帶動 渣打季績勝預期
內地商業房貸影響 渣打香港撥備升6倍
科技股急挫 阿里美團跌逾6%
百勝中國次季少賺54% 勝預期
iPhone撐住 蘋果收入按年升2% 上季少賺逾一成 稱經濟放緩投資審慎
全球智能手機出貨跌7.3% 蘋果市佔第二
恒大境外債重組 料年內公布方案
上半年疫情競爭影響 和記電訊轉蝕近億
愛馬仕次季銷售按年升兩成勝預期
JS環球生活擬增東南亞產能
聯交所擴規管 股份獎勵設限
美核心PCE增速回升 徘徊40年高 三大油企上季利潤逼3600億 股價急升
亞馬遜本季銷售料增17% 開市漲一成
受惠旅遊復蘇 歐元區GDP增速加快
ONE INNOVALE入場費10個月低 開放式折實296萬起 均呎1.42萬貼二手價
CAINE HILL加推21伙 折實563萬起
上半年私宅施工4200伙 較去年下半年削萬伙
去年流標東涌配電站 華懋奪標
匯璽業主半年沽兩伙 5年實蝕逾200萬
陸振球：發展郊野公園邊陲 可建百萬伙
周末睇樓好去處
周末睇樓好去處
【明報專訊】（請看附圖）
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外匯基金半年蝕1442億 歷來最差 分析憂美衰退續加息 下半年料未止血
按證連續4月加定按息 累升1.4厘
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內地商業房貸影響 渣打香港撥備升6倍
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百勝中國次季少賺54% 勝預期
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上半年疫情競爭影響 和記電訊轉蝕近億
愛馬仕次季銷售按年升兩成勝預期
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