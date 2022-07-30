去年流標東涌配電站 華懋奪標

蔡宏興：擬建1800伙 主攻1至2房

華懋執行董事兼行政總裁蔡宏興表示，雖然上述東涌項目將建於現有建築物上，施工存在一定技術複雜性，但項目靠近港鐵站、港珠澳大橋及國際機場，屬發達且成熟的社區，擁有所有必要的基礎設施；此外，東涌受益於機場城市經濟和大灣區一體化，預料項目將受用家及投資者歡迎，擬建1800伙，以上車單位為主、主攻1房及2房戶。

美聯測量師行董事林子彬表示，項目招標條款調整後，增加發展彈性，料減低投資風險，而是次投得項目的華懋，早前亦已投得位於今次奪得港鐵項目對面的一幅商業地，料可發揮協同效應。

項目位於東涌文東路、毗鄰東涌北公園及映灣園，物業將建於東涌牽引配電站及相關鐵路設施上方，住宅樓面約93.95萬方呎。項目去年11月截標時，當時收5份標書，入標發展商包括長實（1113）、新地（0016）、恒地（0012）、華懋及信置（0083），惟流標收場。

流標後補價下調25%

事隔約8個月，港鐵推項目，招標條款作大幅修改，其中補地價金額由去年47億元、每方呎樓面補地價5072元，大幅削減11.52億元或25%至35.48億元，每方呎樓面補價3776元；另由發展商自行提出分紅比例，以決定勝負，最終同樣吸引獲收5份標書，其中恒地、信置及華懋再度入標，終由華懋投得。

市建局1.48億購啟德道地盤

另外，資料顯示，九龍城啟德道28至30號地盤，地盤面積約1800方呎，上月底獲市建局以1.48億元購入，此屬市建局啟德道/沙浦道發展計劃中的發展範圍。原業主為偉寶亞洲有限公司，公司董事為中國燃氣（0384）主席、董事總經理及總裁劉明輝、執行董事黃勇及朱偉偉，於1996年2月2500萬元購入，帳面獲利1.23億元或4.9倍。