上半年私宅施工4200伙 較去年下半年削萬伙

利嘉閣地產研究部主管陳海潮分析，因疫情令工人及建材均受阻，加上首季一手新盤銷售幾乎暫停，積聚不少待售單位，故發展商亦減慢動工進度。回顧去年全年施工總數達2.13萬伙，相信今年施工量要追貼2萬伙有很大難度，因上半年落後太多，料全年有1.3萬伙已算不俗。

潛在供應9.8萬伙 按季減千伙

另外，房屋局亦公布，截至今年6月底的數據顯示，未來3至4年一手私人住宅單位潛在供應約9.8萬伙，按季減少1000伙。其中已落成但仍未售出單位約1.4萬伙，建築中但未售出的單位約6.6萬伙，已批出土地並可隨時動工的單位約1.7萬伙。潛在供應約9.8萬伙中，估計有8.4萬伙屬於面積小於753方呎中小型單位，佔整體供應量86%，預計未來數月將有11幅住宅用地轉為熟地，可提供約5600伙。

局方表示，隨着特區政府持續有序地增加房屋土地供應，相信在未來3至4年的私宅預測供應量，將可維持較高水平。

美聯物業首席分析師劉嘉輝分析，潛在供應減少，因賣地少，隨着私人住宅供應目標由2018/19年度的1.8萬伙，逐步下調至2020/21年度的1.29萬伙，連同本財年已連續3年維持此偏低目標。雖然近年賣地亦見超標，但難言升至早前逾2萬伙的水平。

半年土地供應5350伙 佔全年目標四成

據資料顯示，以2018/19至2021/22年度的4個財年計算，賣地可建的單位平均每年約1.48萬伙，比起之前2014/15至2017/18年度的4個財年每年平均約2.17萬伙回落超過三成，而本財年上半年土地供應只有約5350伙，佔全年目標12,900伙僅約四成。